Çocuklar Duymasın yeni bölümler ne zaman başlıyor?

Birol Güven'in yapımcısı ve senaristi olduğu Çocuklar Duymasın, Haziran ayında sezon finali yapmıştı. Herkesin Eylül ayında ekrana dönmesini beklediği Çocuklar Duymasın yeni sezonu erken açıyor. Dizi yeni sezon ilk bölümüyle 12 Ağustos Pazar akşamı ekranlarda olacak.

Başrollerinde Tamer Karadağlı, Pınar Altuğ Atacan,Z eyno Gönenç, Volkan Severcan, Baran Erdoğan, Melek Şahin, Alpaslan Özmol ve Şükrü Koruyucu gibi isimlerin yer aldığı sevilen diziye ünlü youtuber Buse Sinem İren de dahil oldu. Buse Sinem İren dizide Havuç’un eşi Simay karakterine hayat verecek.

ÇOCUKLAR DUYMASIN YENİ SEZON FRAGMANI

Yeni sezona Havuç'un sürpriz evliliği damga vuracak. Havuç'un evlilik kararı, çok konuşulacak. Meltem ve Haluk, bu evlilik kararını nasıl karşılayacaklar?



