Çocuklar Duymasın yeni sezon fragmanı! Havuç evleniyor!

Kanal D'nin sevilen dizisi Çocuklar Duymasın'ın yeni sezon fragmanı yayınlandı! Çocuklar Duymasın 45. bölüm fragmanında Havuç'un evlilik kararı, çok konuşulacak! Meltem ve Haluk, bu evlilik kararını nasıl karşılayacaklar?

Yapımcılığını Mint Yapım - Birol Güven'in üstlendiği dizinin kadrosunda Tamer Karadağlı, Pınar Altuğ, Zeyno Günenç, Volkan Severcan, Melek Şahin, Suzan Kardeş, Alpaslan Özmol, Ferdi Akarnur, Şükrü Koruyucu yer alıyor. Çocuklar Duymasın, yeni sezonuyla yakında Kanal D'de

