Çocuklara sanatla dokundu, "Türkiye'nin ilham veren öğretmeni" seçildi

BURCU ÇALIK - Öğrencilerini sanat aracılığıyla sosyal sorumluluk projelerinin içine çeken ve bu girişimleriyle 50 ülkenin başvurduğu organizasyonda "Türkiye'nin İlham Veren Öğretmeni" ödülüne layık görülen Caner Menemencioğlu, "İyi ki öğretmenim, dedim. Doğru yolda olduğumu hissettim. Bu benim için çok büyük bir onur, gurur." dedi.

16 yıldır teknoloji ve tasarım öğretmenliği yapan Menemencioğlu, müdür yardımcısı olarak görev yaptığı Şair Abdurrahim Karakoç Ortaokulundaki öğrencilerin yanı sıra köy okullarındaki çok sayıda çocuğun da hayatına dokundu.

Şarkı sözü yazan, besteleri bulunan, tiyatro ve sinemayla da uğraşan Menemencioğlu, yıllardır çocuklara sanat sevgisi aşılamaya çalışıyor.

Davet aldığı köy okullarına giderek öğrencilere müzik ve kısa film yönetmenliği konularında eğitimler veren, bazı öğrencilerinin konservatuara girmesine vesile olan Menemencioğlu, geliriyle köy okullarındaki çocuklara enstrüman almak amacıyla bir de albüm çıkardı.

Menemencioğlu, dünya genelinde eğitim projelerine destek vermek üzere çalışma yürüten Hindistan merkezli AKS Education'ın organize ettiği ve 50 ülkeden 8 bin eğitimcinin başvurduğu "Küresel Öğretmen Ödül Komitesi"nin yaptığı değerlendirmede, "Türkiye'nin İlham Veren Öğretmeni" ödülüne layık görüldü. Menemencioğlu ile birlikte öğretmen Nurten Akkuş da "Dünyanın İlham Veren Öğretmeni' seçildi.