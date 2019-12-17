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Çocuklarda idrar kaçırma sorununa dikkat

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
SAĞLIK  | Son Güncelleme

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Aslı Kavaz Tufan, idrar kaçırmanın çok sık karşılaşılan bir sağlık sorunu olduğunu belirterek “Tuvalet eğitimi sağlıklı çocuklarda gündüz 2-4 yaş arasında, gece ise 3-5 yaş arasında kazanılabilir” dedi.

Çocuklarda idrar kaçırma sorununa dikkat

Gece ve gündüz idrar kaçırmanın birbirinden farklı sağlık sorunları olduklarına dikkat çeken Doç. Dr. Aslı Kavaz Tufan, gece idrar kaçırmanın okul çağı çocuklarının yüzde 10-20’sinde görüldüğünü kaydetti. Genetik yatkınlığın en önemli sebepler arasında olduğunu belirten Doç. Dr. Aslı Kavaz Tufan, sözlerine şöyle devam etti:

“Obezite, dikkat eksikliği, gece nefes almada sorun oluşturan durumlar da gece idrar kaçırmalarına yol açabilir. Gündüz idrar kaçırma daha önemli bir sorun. Bu durum bazen sadece doğru tuvalet eğitiminin alınamamasından kaynaklanır. Bazı durumlarda da altta yatan ciddi bir sorunlar olabilir. İdrar kaçırma böbrek ve idrar torbası rahatsızlıklarından veya nörolojik rahatsızlıklardan da kaynaklanır. İdrar kaçırma hem aile hem de çocuk için ciddi psikolojik travmalara yol açabilir. Bu çocuklarda güven eksikliğinin görülebilir. Çok sık görülen bu durumun basit önlemlerle ortadan kalkabilir olması hekimler tarafından çocuklara ve ailelere anlatılması gerekiyor. Çocuklara hiçbir şekilde ceza verilmemesi ve bu konu ile ilgili şaka yapılmaması gerekir. Bu terapi ile çocuklara yeniden doğru tuvalet eğitimi kazandırıla bilinir. İlaç tedavisi ise sadece bazı durumlarda, belli endikasyonlarda kullanılır.

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