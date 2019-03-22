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Çocuklarda varis oluşumuna dikkat!

Prof. Dr. Yusuf Kalko Prof. Dr. Yusuf Kalko
SAĞLIK  | 22.03.2019 12:24 | Son Güncelleme

Genç yaşlardan itibaren görülen varisler çocukları da etkiliyor. Doğuştan derin toplardamarların olmaması durumu ile gelişen çocuklarda varis sorununa ise standart varis tedavilerinin asla uygulanmaması gerekiyor. Konu ile ilgili Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Yusuf Kalko önemli bilgiler paylaştı.

Çocuklarda varis oluşumuna dikkat!

“Varis bilindiği gibi damar hastalığıdır ve kanı akciğere ve kalbe taşıyan toplardamarların ilerletici bir şekilde genişlemesi ile oluşur. Çocuklarda gelişen varisleri ise bu toplardamarların olmaması durumu olarak tanımlıyoruz.

Çocuklarda varis oluşumunu standart varis görüntüsü ile karşılaştırmamak gerekir. Çocuklarda genelde bir bacakta şişlik göze çarpar ya da bir bacağı diğerinden daha büyüktür ve damarlar daha belirgindir. Ya da çocuğun her iki bacağı ve ayak bilekleri yaşıtlarına nazaran çok daha kalındır. Bazen de damarlarda belirginlik olmaz cilt altında kalır ama mutlaka iki bacak arasında fark vardır ya da ikisi de kalındır. Ayrıca hemanjiom varsa da renk değişikliği olabilir, harita gibi damar anomalileri ya da varis görülür. Bu durumda da erişkinlerde görülen varis görüntüsünde olurlar. Çocukluk çağında genelde damar anomalileri akla gelir ve varis olasılığı ekarte edilir. Damar anomalisi değilse eğer varis olasılığı üzerinde dururuz. Bu da genellikle genetik yatkınlıktan kaynaklanır. Çocuklarda ileriki dönemde kronik venöz yetmezliğine dönerse onlar için sıkıntılı bir hayat olur. Çünkü olay ne kadar kronik hale dönerse onun tedavisi ve yüz güldürüm oranı düşük olur. Tedaviler geciktiği için kronik hale dönüşebileceği gibi bazen de genetik yatkınlıktan kronikleşebilir. Erken tanı ve tedavi her zaman önemli ve faydalıdır. Fakat dikkatli olmak gerekir çünkü bunun tedavisi her zaman ameliyat değildir.

ÇOCUKLARDA STANDART VARİS TEDAVİSİ UYGULANMAZ

Çocuk hastalarımıza baktığımızda doğuştan derin toplardamarların olmadığını görüyoruz. Çocuklar bize kocaman varislerle geliyor ama onlar normal varis değil. Onların varislerine müdahale edersek çocuğun dolaşımını bozarız. Çünkü kirli kanı vücuda götürecek tek damar varis damarlarıdır. Varis hastalarında biz varisleri alıyoruz ya da su buharı ile yedek damarı tıkıyoruz. Fakat çocuklarda onu yapma şansımız yok. Her varis hastasına ‘Hadi gel açık ameliyat yapalım’ denmez asla bu yüzden. Ya da bu damarı yok edelim yaklaşımı doğru değil. Hal böyle iken çocuklarda daha dikkatli davranmak ve mutlaka altta yatan genetik bir rahatsızlık ya da bir damar anomalisi var mı araştırmak lazım. Çünkü bir damar anomalisinin sonucu da varis olabilir. Bunu asla unutmamak gerekir. Varisi var deyip standart varis tedavisi asla uygulanmamalıdır. Altta yatan ciddi bir patoloji var ise ve bu atlanırsa istenmeyen sonuçlar doğurabilir. O yüzden çocukluk yaşındaki varislerle ilgili mutlaka tecrübeli bir kalp damar cerrahisi kliniğine başvurmaları gerekir.”

Facebook: @yusufkalko
Instagram: @yusufkalko

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Anahtar Kelimeler:
varis sağlık

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