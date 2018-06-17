Çocukları onunla gurur duyuyor

Angelina Jolie ve Brad Pitt’in 2016’dan bu yana süren boşanma davasına ait bazı belgeler önceki günlerde basına sızdırılmış ve ortaya çıkan bu belgelerde Angelina Jolie’nin eski eşi Brad Pitt’e çocuklarını daha fazla görmesine izni vermezse birincil velayetini kaybedebileceği konusunda hakim tarafından uyarıldığı öğrenilmişti.

Yaşanan bu olayın ardından 6 çocuğuyla da yakından ilgilenen ve aynı zamanda Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Özel Temsilcisi olan Jolie’nin 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü’nde özel bir etkinlik yapacağı ortaya çıktı. Angelina Jolie’nin yakın çevresi “Angelina’nın bu kadar yardımsever olması çocuklarını da çok mutlu ediyor. Anneleriyle gurur duyuyorlar” ifadelerini kullandı.



