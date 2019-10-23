Mynet Trend

Çocukların ‘hobisi’ yürekleri ağza getirdi

Betül Kurucu Betül Kurucu
VİDEO  | 23.10.2019 10:00 | Son Güncelleme

Tekirdağ’da kuş yetiştiriciliği yapan çocukların 4 katlı binanın çatısındaki hareketleri yürekleri ağza getirdi.

Kapaklı ilçesinde 3 çocuk, 4 katlı bir apartmanın çatısına çıktı. Çatıda güvercin yetiştirdiği öğrenilen çocuklar, hiçbir güvenlik önlemi almadan 20 metre yüksekte tehlikeli hareketler sergiledi. Civardaki vatandaşların korku dolu bakışlarına aldırmayan çocuklar, adeta bir oyun gibi çatıda kuşları ile ilgilendi. Bir süre çatıda oyalanan çocukların kötü bir olay yaşanmadan bulundukları yerden inmesi yüreklere su serpti. (İHA)

Meğer o hastalığın reçetesi... Doktorlar 'bol bol yiyin' diyor!Meğer o hastalığın reçetesi... Doktorlar 'bol bol yiyin' diyor!
Çorum'da ilk kez görüldü! Hemen koruma altına alındıÇorum'da ilk kez görüldü! Hemen koruma altına alındı
Bir annenin en acı anı! Son yolculuğuna uğurlandıBir annenin en acı anı! Son yolculuğuna uğurlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ çatı

En Çok Okunan Trend Haberler

Sevgilisini telefonuna cevap vermediği için katletti!

Sevgilisini telefonuna cevap vermediği için katletti!

Böyle evlat olmaz olsun! 94 yaşındaki kadını sokağa attılar!

Böyle evlat olmaz olsun! 94 yaşındaki kadını sokağa attılar!

Acun bombayı patlattı! Dünyaca ünlü yarışma Türkiye'de

Acun bombayı patlattı! Dünyaca ünlü yarışma Türkiye'de

Sokak ortasında kanlı infaz! Sırtına tam 8 el ateş etti!

Sokak ortasında kanlı infaz! Sırtına tam 8 el ateş etti!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Zamanla yarış! Kurtarmak için her şeyi yaptılar ama...

Zamanla yarış! Kurtarmak için her şeyi yaptılar ama...

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

14 yaşındaki kızın feci sonu!

14 yaşındaki kızın feci sonu!

Kız öğrenciye dayak! Sosyal medyada tepki yağdı

Kız öğrenciye dayak! Sosyal medyada tepki yağdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çorum'da ilk kez Arap Tavşanı görüldü! Hemen koruma altına alındı

Çorum'da ilk kez görüldü! Hemen koruma altına alındı

İzmir'de üvey kardeşi tarafından berberde öldürülen kişi son yolculuğuna uğurlandı

Bir annenin en acı anı! Son yolculuğuna uğurlandı

Kahramanmaraş'ta zabıta memurundan esnafa "duba" dayağı kamerada

Zabıtadan esnafa dayak! İşte o anlar

Samsun'da eczaneden 25 bin lira ve malzeme çalan hırsız serbest bırakıldı

Mahkemeden şoke eden karar! Çalışanlar inanamadı

Eskişehir’de akılalmaz ’şaka’

Eskişehir’de akılalmaz ’şaka’

Annesinin elinden yola fırlayan minik kızın feci ölümü kamerada

Minik kızın feci ölümü kamerada

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.