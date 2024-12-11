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Çocukların Instagram hesaplarındaki kişisel veriler ihlal edilmesi META'ya pahalıya patladı! KVKK, 11.5 milyon lira ceza kesti...

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
11.12.2024 13:04
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KVKK'dan Meta'ya büyük ceza! Çocuk kullanıcıların gizli Instagram hesaplarının işletme hesabına çevrilmesi nedeniyle kişisel verilerin ihlali gerekçesiyle 11 milyon 500 bin lira idari para cezası uygulandı.

Çocukların Instagram hesaplarındaki kişisel veriler ihlal edilmesi META'ya pahalıya patladı! KVKK, 11.5 milyon lira ceza kesti...

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), çocukların kullandığı hesaplarla ilgili, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine aykırı davranışta bulunan Instagram'ın sahibi Meta'ya 11 milyon 500 bin lira idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.

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İHLAL İDDİALARI GÖZLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ

KVKK'nin kararına göre, 18 yaş altı kullanıcılar tarafından açılan gizli Instagram hesaplarının işletme hesabına çevrilerek kamuya açık hale gelmesine imkan tanınması ve çocukların kişisel verilerinin herkes tarafından erişilebilir kılınması nedeniyle, çocuk kullanıcıların kişisel verilerinin ve mahremiyetinin ihlal edildiği iddiaları üzerine inceleme başlatıldı.

İnceleme sonucu, Instagram işletme hesaplarındaki e-posta adresi ve telefon numarası bilgilerinin Instagram'ın HTML kaynak kodunda yer alması, bu bilgilerin herkes tarafından toplanabilir hale gelmesi sebebiyle çocuk kullanıcıların "çevrim içi ortamdaki risklere karşı savunmasız hale geldiği" tespit edildi.

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KVKK YETERSİZ BULDU

Veri sorumlusu konumundaki Meta'nın, veri güvenliğini sağlamaya yönelik teknik tedbirleri alma noktasında yetersiz kaldığını belirleyen KVKK, çocukların kişisel verilerinin herkes tarafından erişilebilir olmasının çocuklar üzerinde olumsuz etkilere sebep olabileceğini tespit etti.

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TOPLAM 11 MİLYON 500 BİN LİRA CEZA

KVKK, veri güvenliğini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayan ve konuyla ilgili yasal düzenlemeler kapsamında bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen Meta'ya 2 milyon 500 bin lira idari para cezası verdi.

Çocuk kullanıcılara ait gizli Instagram hesaplarının işletme hesabına çevrilmesi sürecinde yaş kriterinin sorgulamaması, işletme hesabına ebeveynlerin bilgisi ve kontrolü doğrultusunda geçiş yapılmasına yönelik bugüne kadar herhangi bir tedbir alınmaması nedeniyle de Meta'ya 9 milyon lira idari para cezası uyguladı.

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Böylece, Türkiye'de 50 milyondan fazla kullanıcısı bulunan Meta'ya, toplam 11 milyon 500 bin lira idari para cezası verildi.

(AA)

Anahtar Kelimeler:
Instagram KVKK Meta
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