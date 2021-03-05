Çocukların konuşma bozukluklarına yönelik bir davranış çalışması: Canavar Deneyi

Lowa Üniversitesi’nden Dr. Wendell Johnson ve Dr. Mary Tudor, yetimhaneden seçtikleri ve denek olarak kullanacaklarını belirtmedikleri 22 çocuğu iki gruba ayırdı. Birinci gruptaki çocuklar pozitif, ikinci gruptakiler ise negatif bir konuşma terapistiyle çalıştı. Bu çocuklardan 10 tanesi kekemeydi. Birinci gruptaki çocuklar gelişimlerini ve konuşmalarının akıcılığını pozitif yönde etkileyen ve destek olan bir konuşma terapistiyle çalışırken; ikinci gruptakiler ise hata yaptıklarında onları azarlayan ve hor gören bir konuşma terapistiyle birlikte oldu.

Yetimhane görevlilerinin kandırıldığı ve deney hakkında hiçbir açıklama yapılmadığı çalışmada çocuklar konuşma bozukluklarına göre gruplara ayrıldı. Kekemelik sorunu yaşayan 5 çocuk birinci gruba, diğer 5 çocuk ise ikinci gruba yerleştirildi. Herhangi bir konuşma sorunu olmayan 12 çocuk ise rastgele bir şekilde bu iki grup arasında dağıtıldı.

Beş ay süren çalışma boyunca olumlu konuşma terapisi alan çocuklara, “Konuşma bozuklukların zamanla azalacak ve daha başarılı olacaksın. Başkalarına kulak asma ve yoluna devam et. Onlar senin konuşma becerilerinin farkında değil” telkinleri yapıldı. Verilen metinde hata yapmadıkları sürece çocuklar olumlu bir şekilde desteklendi.