Çocuklarının yanında müstehcen halleri tepki çekiyordu! Kourtney Kardashian son paylaşımıyla eleştirildi

Kardashian ailesinin en büyük çocuğu Kourtney Kardashian, bir süredir aşk yaşadığı müzisyen Travis Barker ile geçen sene dünyaevine girmişti. Tüp bebekten seks orucuna kadar pek çok yöntem deneyerek hamile kalmaya çalışan ve tam pes ettiği noktada hamile kalan yıldız sosyal medyada karnı burnunda pozlarını paylaşıyor.

3 çocuğu daha bulunan Kardashian daha önce eşiyle çocuklarının yanında öpüşmesi müstehcen pozlar vermesiyle tepki çekmişti. Çocukları da annelerinin yanlarında öpüşmesinden rahatsızlık duyuyordu.

Bu eleştirilere kulağına kapatan yıldız son olarak karnı burnunda pozlarına düştüğü notla şaşırttı.



Kourtney Kardashian paylaşımına "Seni içimde büyütmek, oğlum, en büyük nimet, onur ve neşe" notunu düştü. Bu not herkesi şoke etti ve yıldıza diğer çocukları hatırlatıldı.



