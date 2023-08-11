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  4. Çocuklarının yanında müstehcen halleri tepki çekiyordu! Kourtney Kardashian son paylaşımıyla eleştirildi

Çocuklarının yanında müstehcen halleri tepki çekiyordu! Kourtney Kardashian son paylaşımıyla eleştirildi

11.08.2023 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz yıl müzisyen Travis Barker ile dünyaevine giren Kourtney Kardashian büyük uğraşlar sonucunda 4. kez hamile kaldı. Çocuklarının yanında kocasıyla müstehcen pozlar vermesiyle tepki çeken yıldızın son pozuna düştüğü not da tepki çekti.

Kardashian ailesinin en büyük çocuğu Kourtney Kardashian, bir süredir aşk yaşadığı müzisyen Travis Barker ile geçen sene dünyaevine girmişti. Tüp bebekten seks orucuna kadar pek çok yöntem deneyerek hamile kalmaya çalışan ve tam pes ettiği noktada hamile kalan yıldız sosyal medyada karnı burnunda pozlarını paylaşıyor.

3 çocuğu daha bulunan Kardashian daha önce eşiyle çocuklarının yanında öpüşmesi müstehcen pozlar vermesiyle tepki çekmişti. Çocukları da annelerinin yanlarında öpüşmesinden rahatsızlık duyuyordu.

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Bu eleştirilere kulağına kapatan yıldız son olarak karnı burnunda pozlarına düştüğü notla şaşırttı.

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Kourtney Kardashian paylaşımına "Seni içimde büyütmek, oğlum, en büyük nimet, onur ve neşe" notunu düştü. Bu not herkesi şoke etti ve yıldıza diğer çocukları hatırlatıldı.


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Kourtney Kardashian Travis Barker travis kardashian

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