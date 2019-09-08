Çocukluğumuz onunla geçti! Meğer gerçekmiş

Popüler kültür ikonu olmuş kurgusal karakterlerin altında birilerinden esinlenerek oluşturdukları gerçek insan hikayeleri yer alıyor. İşte Temel Reis, Zorro, Shrek, KFC logosu, NBA logosu, Betty Boop, Joker gibi karakterlerde gizlenen gerçek hikayeler... Samuel Wilson ve “Sam Amca” Sam Amca, dünya genelinde ABD’yi ifade etmek için kullanılan bir isim olsa da Amerikalılar için yurtseverliğin ve hükümetin gençleri askere almak için kullandığı bir posterin simgesidir. Birinci ve İkinci Dünya Savaşları sırasında ordunun asker toplamak için kullandığı bu posterdeki kişi bir et paketleyicisi olan Samuel Wilson’a aittir. Helen Kane ve “Betty Boop” Betty Boop tüm dünyanın yakından tanıdığı bir çizgi film karakteri. Betty Boop, Grim Natwick de dahil olmak üzere animatörlerin yardımıyla Max Fleischer tarafından yaratılmıştır. Başlangıçta Fleischer Studios tarafından üretilen ve Paramount Pictures tarafından yayınlanan Talkartoon ve Betty Boop film serisinde yer almıştır. Ancak göreceğiniz üzere Betty Boop karakteri Helen Kane’den büyük ölçüde esinlenmiştir. Bu sebeple 1932 yılında Helen Kane, Max Fleischer ve Paramount Publix Corporation aleyhine “kişilik haklarını ihlal ettikleri” gerekçesiyle 250 bin dolarlık bir dava bile açmıştır.

Joaquin Murrieta ve “Zorro” Zorro karakteri, 1850’lerde meşhur olan ve Batı’nın Robin Hood‘u veya El Dorado’nun Robin Hood’u olarak da adlandırılan Joaquin Murrieta Carrillo’dur. Altına hücum zamanlarında California’da hem madencilik hem de haydutluk yapan Murrieta’nın başına 5 bin dolar ödül koyulmuştur. 1853 yılında öldürüldüğü söylense de bu hiçbir zaman kesin olarak ispat edilememiş, bu yüzden efsanesi yıllar boyu devam etmiştir. “Wendy’s logosu” ve Melinda Thomas Wendy’s logosunda yer alan kırmızı saçları iki yandan bağlı kız çocuğu öylesine üretilmiş bir logo değil aslında. Bu kız, Wendy’s fast-food zincir restoranlarının kurusu iş adamı Dave Thomas’ın dördüncü çocuğu ve kızı Melinda Thomas. Günümüzde Melinda, Wendy’s restoranlarının sözcülüğünü yapıyor. “NBA logosu” ve Jerry West Günümüzde de kullanılan NBA logosu, 1969 yılında Alan Siegel tarafından tasarlandı. Basketbol oynayan birinin gölgesi şeklinde tasarlanan logodaki kişinin gerçek bir basketbolcu olduğunu pek az kişi bilir. Logodaki basketbolcu Jerry West’tir ve bu fotoğrafı çeken kişi ise Wen Roberts’tır. Conrad Veidt ve “The Joker” Joker karşımıza 1940 yılında çıktı, bu karakteri yaratanlar Bill Finger, Bob Kane ve Jerry Robinson idi. O günden sonra karakter üzerinde çok tartışma döndü. Aslında bu karakterin, Bill Finger’ın prodüktörlüğünü üstlendiği, 1928 yapımı “Gülen Adam” isimli filmdeki, yüzü deforme olmuş Gwynplaine karakteri olduğu söylendi.

Willard Scott ve “Ronald McDonald” Bugün tüm McDonalds restoranlarında gördüğümüz palyaço aslında öylesine bir palyaço değil. 1963-1966 yılları arasında, Washington McDonald’s restoranında bu işi yapan oyuncu Willard Scott’tan esinlenme hepsi. Willard daha sonra yazdığı anılarında Ronald McDonald karakterini bizzat kendisinin yarattığını yazmıştır. Howard Hughes ve “Demir Adam” Tony Stark, yani Demir Adam öylesine oluşturulmuş bir karakter değil, bu karakterin ardında eksantrik girişimci ve sanayici Howard Hughes var. Stan Lee, Demir Adam karakterini yaratırken kendisinden esinlendiğini bizzat ifade etmiştir. Üstelik sadece zeki olması, görünüşü, yaratıcılığı değil Hughes’un renkli kişiliği ve yaşam tarzı da Demir Adam’ın tarzı olmuştur. Üstelik Tony Stark’ın babasının ilk ismi de Howard’dır. Howard Hughes’ın hayatı, baş rolünde Leonardo DiCaprio’nun oynadığı “Göklerin Hakimi” filminde de anlatılmıştır. Josh Bateson ve Kinder çikolataları ambalajındaki çocuk. Kinder ambalajlarında bugüne kadar pek çok çocuk gördük, ancak bugünkü çocuk Josh Bateson. Aynı zamanda bir Instagram fenomeni olan Bateson, çocuk modellik yaptığı yıllarda kendisini Kinder paketlerinde bulmuş.

Frank Rocky Fiegel ve Temel Reis Temel Reis karakterinin öylesine yaratılmış bir karakter olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Kendisi, Temel Reis çizgi filminin yaratıcısı E. C. Segar’ın memleketi Chester, Illinois’te yaşayan Frank “Rocky” Fiegel. Segar sadece Temel Reis’i esinlenerek çizmemiş, çizgi filmdeki Safinaz ve Kabasakal karakterleri de yaşadığı yerde gerçekten var olan insanlardan esinlenme. Maurice Tillet ve “Shrek” Beğeniyle izlenen Shrek animasyonundaki yeşil dev Shrek aslında bir insandan esinlenilerek oluşturulmuş bir karakter. Rusya doğumlu Fransız profesyonel güreşçi Maurice Tillet. The French Angel olarak bilinen Tillet, 1940’ların başlarındaki müsabakalarıyla en çok izlenen güreşçiydi ve iki kez, Amerikan Güreş Birliği tarafından organize edilen müsabakalarda “Dünya Ağırsiklet Şampiyonu” unvanı sahibi oldu. Tillet ve Shrek arasındaki benzerlikler reddedilemeyecek kadar çok. Albay Sanders ve KFC Bunu bilmeyenimiz yoktur herhalde, KFC fast-food restoranlar zincirinin logosundaki ak saçlı ihtiyar, bizzat restoranın kurucusu Harland David Sanders ya da bilinen adıyla ‘Albay Sanders’ın kendisidir. 65 yaşında, kendi tavuk pişirme tarifini ve gizli baharat karışımını franchising olarak satmak için arabasıyla yollara düşer. Rivayete göre 1009 kere reddedildikten sonra ancak evet yanıtını almıştır Colonel Sanders. Bu kadar uğraştıktan sonra logoda kendi yüzünün kullanılmasından daha doğal bir şey yok sanırız.