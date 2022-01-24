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Çocukluğundan beri zorbalığa uğradı! Fazla tüylerini eleştirilenlere cevabı sert oldu: Kendimi saklamıyorum

24.01.2022 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Oklahoma kentinde yaşayan 28 yaşındaki Samantha Allen, vücudunda diğer kadınlardan daha fazla tüy olmasına neden olan bir sağlık sorunuyla çocukluğundan beri mücadele ediyor. 8 yaşından beri istenmeyen tüylerini çeşitli yöntemlerle almak zorunda kaldığını belirten Allen, kendisini eleştirenlere “Kendimi artık saklamıyorum” diyerek meydan okudu.

Çocukluğundan beri zorbalığa uğradı! Fazla tüylerini eleştirilenlere cevabı sert oldu: Kendimi saklamıyorum

Samantha Allen, polikistik over sendromunun (PCOS) neden olduğu hirsutizm adı verilen bir duruma sahip. Bu durum vücudundaki tüylerin normalden daha fazla olmasına ve hormonal olarak dengesizliklere neden oluyor. Çocukluk dönemlerinden itibaren dış görünüşü sebebiyle eleştirdiğini ve yaşıtları tarafından dışlandığını ifade eden Allen, toplumsal normlardan tamamen sıyrılarak kendisini olduğu gibi kabul ettiğini söyledi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken Allen, benzer durumları yaşayanlara ilham olmaya çalıştığını ifade etti.

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“ONLARA YOLCULUKLARINDA YARDIMCI OLUYORUM”

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Hastalığa dair ilk semptomlarının çocukluk dönemlerinde başladığını söyleyen Allen, bacaklarını 8 yaşında almak zorunda kaldığını dile getirdi. Zaman ilerledikçe durumunu daha iyi anladığını belirten Allen, hâlâ çok sayıda nefret yorumu aldığını söylüyor. Toplumsal olarak oluşturulan kusursuz güzellik anlayışı kalıplarını alt üst eden Allen, sosyal medya paylaşımlarından sonra birçok kadının kendi deneyimlerini anlatmak için cesaretlendiğini söyledi. Allen, “Orada benim fotoğraflarımı görmek onlara yolculuklarında yardım olduğumu hatırlatıyor. Kendimi bu konuda şanslı hissediyorum” dedi.

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Amerika
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