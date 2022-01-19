67 yıldır yıkanmayan 87 yaşındaki Amou Jaji, bilim insanlarını şaşırtmayı başardı

İran'ın güneyindeki Fars eyaletindeki Dejgah köyünde yaşayan Amou Jaji isimli bir adam kendisine kötü şans getireceğini ve öleceğini düşündüğü için 67 yıldır banyo yapmıyor. Banyo yapmanın kendisini öldüreceğine ikna olarak su ve sabundan vazgeçtiğini dile getiren Amou Jaji, yol kenarında bulduğu hayvan ölüleriyle besleniyor ve yağmur sularının oluşturduğu birikintileri içme suyu olarak kullanıyor. Alışılmadık yaşam tarzı seçimleri nedeniyle arkadaş bulmakta zorlandığını ifade eden Jaji, insanlardan kendisini soyutladığı bir yaşam sürdürüyor. Gün içerisindeki tek eğlencesi ise hayvan gübrelerinden yaptığı piposunu içmek.

KÖY HALKI KULÜBE HEDİYE ETTİ

Yalnız bir yaşam tarzına yönelmesine rağmen, Jaji, yaşam tarzına olan bağlılığından etkilendikleri için köylülerin ona yaşamak için bir kulübe inşa ettiklerini öğrenince buraya taşınmaya karar verdi. Kulübe yaşamından öncesinde ise Jaji, yerin altında bulunan kendisine özel olarak inşa ettiği bir delikte yaşamayı tercih ediyordu.

BİLİM İNSANLARININ ARAŞTIRMA KONUSU OLDU

İran'ın güneyindeki Fars eyaletindeki Dejgah köyündeki kulübesini ziyaret eden sağlık görevlileri, Jaji’nin yaşam tarzına rağmen tamamen sağlıklı olduğunu bildirdi. Vücudunda herhangi bir bakteri ve virüsün neden olduğu hastalığa rastlanmayan Jaji’nin sağlık durumu bilim insanlarını şaşırttı.



