“Çocuklar var” diye uyardılar! Aldırış etmeden tribünden bluzunu indirip göğüslerini gösterdi

İsmi açıklanmayan bir kadın Angel Stadyumu'ndaki Anaheim 1 Supercross etkinliğinde kavgaya çıkartan bir harekete neden oldu. Kameralara yansıyan görüntüler kısa sürede sosyal medyada popüler oldu. Seyirci tribününde yarışı izlediği sırada bir anda genç bir kadın, blzunu yukarı çekerek göğüslerini açtı. Kalabalığıa aldırış etmeyen kadın eylemine bir süre daha devam etti. Tribünde oturan başka bir kadın, “Çocuklar var” diyerek göğüslerini gösteren eylemciyi uyardı. İkili arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı.

SOSYAL MEDYA KULLANICILARI İKİYE BÖLÜNDÜ

Yarış sırasında tribünde gerçekleştirilen eylem sosyal medya kullanıcılarını da ikiye böldü. Eylemi için kadına tepki gösteren seyirciyi destekleyen kullanıcılar, “Muhtemelen bunu yaparak daha fazla para kazanabileceği yerler vardır. Çocuklarla dolu bir satdyumda dikkat çekmek için bunu yapmasına gerek yok. Bir yarış izliyoruz ve araya birinin girmesi herkesin sinirini bozuyor” yorumunu yaptı. Bir başka kullanıcı ise çıkan olayların gereksiz olduğundan söz ederek “Yetişkinler bunu bu kadar büyütmeseydi çocuklar da fark etmezdi” dedi.

Yarış esnasında birden bire göğüslerini açarak eylem yapan kadının bu hareketi neden yaptığı hala bilinmiyor. Ancak görüntüler sosyal medyanın gündemine yerleşmiş durumda.



