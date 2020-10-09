Çocukluk dizisi Mahir kimdir? Erdal Beşikçioğlu kimdir? Erdal Beşikçioğlu kaç yaşında, nereli?

Oldukça ilginç ve sürükleyici bir hikayeye sahip olan ve merakla beklenen Çocukluk dizisi ilk bölümü ile Fox TV ekranlarında izleyicilerin karşısına çıktı. Başrollerinde Erdal Beşikçioğlu, Beren Gökyıldız ve Burcu Özberk’in rol aldığı diziyle ilgili çok sayıda detay merak edilmeye başlandı. Özellikle Çocukluk dizisindeki Mahir karakteri dikkat çekti ve sosyal medya kullanıcıları tarafından araştırılmaya başlandı. Mahir karakteri usta oyuncu Erdal Beşikçioğlu tarafından canlandırılıyor. Peki, Erdal Beşikçioğlu kaç yaşında? Erdal Beşikçioğlu nereli? İşte usta isim ve canlandırdığı karakter ile ilgili tüm merak edilenler...
Çocukluk Mahir karakteriyle de dikkat çekiyor ve karakterle ilgili detaylar merak ediliyor. Ali Kaan Umut Evi’nin aksi müdürü olan Mahir, pek çok şeyden hoşlanmadığı ve hoşlanmadığı şeylere cıkladığı için çocuklar tarafından kendisine “Cıkcık” lakabı takılmış birisi. Ters mizacına karşılık her çocuğun iyi ve düzgün ailelere gitmesi adına oldukça uğraşıyor. Mahir, her bir çocuk için çocukları kollayacak ve sevecek bir aile bulma amacında her yolu mübah görüyor. Bazen de içgüdülerini dinleyip usul dışı yöntemlere başvuruyor. Buna rağmen daima çocukların doğru ailelere gittiğinden emin oluyor.
Erdal Beşikçioğlu yeni dizisi Çocukluk ile yeniden gündeme geldi. 5 Ocak 1970 doğumlu olan oyuncu, şu anda 50 yaşında. Ünyeli bir baba ve Ankaralı bir annenin çocuğu olarak Ankara’da dünyaya gelen Beşikçioğlu, ortaokulu İzmir Özel Türk Koleji’nde, liseyi ise İzmir Narlıdere Mehmet Seyfi Eraltay Lisesi’nde okudu. 1989 senesinde Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’na giren Beşikçioğlu, konservatuvar eğitimiyle beraber William Guskill ile yaratıcı drama üstüne çalışmalara katıldı.
1993 senesinde mezun olan ünlü isim, aynı sene Devlet Tiyatroları’nda da göreve başladı. Ayrıca 1995-96 sezonunda Diyarbakır Devlet Tiyatrosu’nda müdür vekili görevini yaptı. Devlet Tiyatroları’ndan emekli olan Erdal Beşikçioğlu eşi Elvin Beşikçioğlu ile beraber 2013 senesinde kendi sahneleri olan Tatbikat Sahnesi’ni kurdu. Beşikçioğlu özellikle Bir Delinin Hatıra Defteri oyunundaki performansıyla büyük beğeni topladı. Ünlü ismin bir kızı ve bir oğlu bulunuyor.
Erdal Beşikçioğlu dizileri arasında en özel yere sahip olan dizi ise Behzat Ç Bir Ankara Polisiyesi dizisi. Başkomiser Behzat Ç. karakterini canlandıran ünlü oyuncu, bu dizideki karakteri ve performansıyla büyük bir hayran kitlesi edinirken, dizi de Türk dizi tarihindeki fenomen yapımlar arasına girmeyi başardı. Ünlü ismin rol aldığı diziler arasında; Adı Efsane, 46 Yok Olan, Reaksiyon, Vali, Es-Es ve Köprü bulunuyor. Erdal Beşikçioğlu filmleri arasında ise özellikle Çiçero, Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku, Bal, Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm, Behzat Ç. Ankara Yanıyor ve Barda öne çıkıyor. Ünlü oyuncu ile ilgili olarak Erdal Beşikçioğlu İlhan Cavcav’ın yeğeni mi sorusu da soruluyor. Ünlü İlhan Cavcav’ın yeğeni olduğu biliniyor. Uzun boyuyla dikkat çeken Erdal Beşikçioğlu boy olarak 1,82 metredir. Şimdi, başarılı oyuncunun dizinin ilerleyen bölümlerinde nasıl bir performans sergileyeceği merakla bekleniyor.
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