Çocukluk dizisi Mahir kimdir? Erdal Beşikçioğlu kimdir? Erdal Beşikçioğlu kaç yaşında, nereli?

Oldukça ilginç ve sürükleyici bir hikayeye sahip olan ve merakla beklenen Çocukluk dizisi ilk bölümü ile Fox TV ekranlarında izleyicilerin karşısına çıktı. Başrollerinde Erdal Beşikçioğlu, Beren Gökyıldız ve Burcu Özberk’in rol aldığı diziyle ilgili çok sayıda detay merak edilmeye başlandı. Özellikle Çocukluk dizisindeki Mahir karakteri dikkat çekti ve sosyal medya kullanıcıları tarafından araştırılmaya başlandı. Mahir karakteri usta oyuncu Erdal Beşikçioğlu tarafından canlandırılıyor. Peki, Erdal Beşikçioğlu kaç yaşında? Erdal Beşikçioğlu nereli? İşte usta isim ve canlandırdığı karakter ile ilgili tüm merak edilenler...

ÇOCUKLUK DİZİSİ MAHİR KİMDİR?

Çocukluk Mahir karakteriyle de dikkat çekiyor ve karakterle ilgili detaylar merak ediliyor. Ali Kaan Umut Evi’nin aksi müdürü olan Mahir, pek çok şeyden hoşlanmadığı ve hoşlanmadığı şeylere cıkladığı için çocuklar tarafından kendisine “Cıkcık” lakabı takılmış birisi. Ters mizacına karşılık her çocuğun iyi ve düzgün ailelere gitmesi adına oldukça uğraşıyor. Mahir, her bir çocuk için çocukları kollayacak ve sevecek bir aile bulma amacında her yolu mübah görüyor. Bazen de içgüdülerini dinleyip usul dışı yöntemlere başvuruyor. Buna rağmen daima çocukların doğru ailelere gittiğinden emin oluyor.