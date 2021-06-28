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Çocukluktan bir parça! ‘Afacan Dennis’ karakterinin gerçek hikayesi yürekleri burkacak

28.06.2021 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir çizgi filmin acıklı bir hikayesi olabileceğini hiç düşündünüz mü? Çocukluğun en güzel yanı çizgi filmlerle geçirilen zamandır. Klişe haline gelen bu yapımların ortaya çıkışını hayal ettiniz mi? Sizler için Afacan Dennis karakterinin hüzünlü öyküsünü anlatacağız.

Çocukluktan bir parça! ‘Afacan Dennis’ karakterinin gerçek hikayesi yürekleri burkacak

Afacan Dennis ya da orijinal adıyla Dennis the Menace, çizgi filminde bütün yaramazlıklarına rağmen yardımseverliğiyle ön plana çıkmıştı. Bu çizgi film, Hank Ketcham tarafından yazılan bir çizgi romana dayanıyor. Ketcham bu çizgi romanda oğlunun sevimli maceralarını konu alıyor. Ancak Afacan Dennis’in gerçek hikayesini bir hayli hüzünlü olduğunu belirtmemiz gerekir.

Dennis the Menace, ilk olarak 1951’de Hank Ketcham tarafından yaratılan bir çizgi romanda tanıtıldı. Ketcham, karakteri gerçek oğlu Dennis’e dayandırdı. Dennis 1946 yılında dünyaya geldi. Küçüklüğünden itibaren Dennis oldukça hiperaktif bir çocuktu. Annesi küçük Dennis’le ilgilenmekten uzak davranıyordu. Dennis’in hiperaktifliği ve yaramazlığı babası Hank’e ilham oldu. Böylece çizgi romanı yazmaya başladı. Kurgusal ebeveynlere ise kendisinin ve o zamanki karısı Alice’in adını verdi. Alice ve Hank anlaşamıyorlardı. Dennis 12 yaşında geldiğinde anne ve babası boşanma kararı aldı. Boşanma davasının sonuçlanmasına kısa bir süre kala Alice hayatını kaybetti.

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Hank Ketcham ise birkaç hafta sonra yeniden evlendi. Evlendikten sonra ise yeni eşi ve Dennis birlikte İsviçre’ye taşındılar. Daha önce Seattle’da yaşıyorlardı. Hank burada çizgi romanlarını yapmaya devam etti. Ancak Dennis Avrupa’ya alışmakta biraz zorlandı. Hank ise onu yatılı bir okula yollayarak yalnızca maddi yardımda bulundu.

Baba ve oğul o günden sonra neredeyse hiç görüşmedi. Ancak Hank’ın çizgi roman dizisi oldukça popülerleşti. Programın adı ise Dennis The Menace olarak seçildi. Kanal yetkilileri Dennis’in çizgi romandaki yaramazlıklarının çocukları özendirebileceğinden korktuğu için biraz daha üzeri kapatıldı.

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Hank Ketcham gerçek hayatta oğlu Dennis ile iletişim kurmuyordu. Ketcham yıllar sonra 1977 tarihinde Amerika’ya döndü. Dennis ise yatılı okuldan atıldı ve Vietnam’a görev için gönderildi. Vietnam’dan döndükten sonra uzun bir süre travma sonrası stres bozukluğu yaşadı. Hank Ketcham 2001 yılında vefat etti.

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