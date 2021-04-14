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Dalton kardeşlerin annesi olarak tanınan suç örgütü lideri Ma Baker’ın gerçek yaşam öyküsü şaşırttı

Seray Üstün Seray Üstün
14.04.2021 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

90’larda ve 2000’li yıllarda çocuk olanların büyük bir bölümü Red Kit’i izlemiştir. Televizyon kanallarının en çok verdiği ve çocukların ilgiyle izlediği Red Kit’te yer alan Dalton kardeşlerin hikayesinin gerçek olduğunu biliyor muydunuz? Özellikle dizide Red Kit ve Dalton kardeşlere göre biraz daha geri planda kalan Anne Dalton karakteri aslında gerçek hayatta oğullarından daha fazla suç işlemiştir.

Dalton kardeşlerin annesi olarak tanınan suç örgütü lideri Ma Baker’ın gerçek yaşam öyküsü şaşırttı

Çocukluğu özellikle 90’lar ve 2000’lerin başlarına denk gelenlerin izlediği efsane çizgi filmler arasında Red Kit yer alıyor. Köpeği Rin Tin Tin, yoldaşı Düldül ile Red Kit suçlularla savaşan bir efsanedir. Bu efsanenin en önemli karakterleri Daltonlar ve bu kardeşlerin annesidir. Her suç eylemleri Red Kit’in hamleleri sayesinde başarısızlıkla sonuçlanan Dalton kardeşler büyükten küçüğe doğru boy sıralamasına sahipti. Çizgi filmde bir de Daltonların yün ipliğiyle sallanan sandalyesinde oğullarına kazak ören anne karakteri vardı. Gerçek hayatta Ma Dalton olarak isimlendirilen bu karakter aslında oğullarından daha fazla suça meyilliydi. Sizler için Anne Dalton, karakterinin adıyla Ma Baker’ın gerçek hikayesini araştırdık.

ma baker

Yaşadığı yıllarda fazlasıyla tehlikeli olarak görülen Ma Baker bilinen adıyla Arizona Donnie Clark, oğullarıyla birlikte FBI tarafından büyük bir suç örgütünün lideri olarak tanımlanıyordu. Banka soygunundan cinayete kadar pek çok suça bulaşan Ma Baker, döneminin en ünlü ve en çok aranan suçlularından biriydi. Suçlarında zirveye ulaştığı dönemde Amerika’da insanların korkudan adını dahi anmadığı bir insan haline dönüşmüştü. O zamanlarda FBI Başkanı olan J. Edgar Hoover, Ma Baker için “Son 10 yılın en tehlikeli kişisi” tanımını kullanmıştı.

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Çizgi filmde anlatıldığı gibi Dalton Anne, oğulları cezaevine girdikten sonra hapishaneye bir pasta içine yerleştirdiği kesici aletleriyle gitti ve çocuklarının firar etmesini sağladı. Cesareti ve korkusuz tavırlarıyla FBI ajanlarına kafa tutan Ma Baker, “Sen annenin karnındayken biz silah kullanıyorduk” sözüyle tarihe adını yazdırdı.

kapak dalton

İşlediği suçlardan dolayı bir oğlu yakalanan ve hapiste intihar eden Ma Baker ve çocukları uzun yıllar boyunca suç işlemeye devam etti. En sonunda ise Ma Baker’ın bütün çocukları yakalanarak hapishanenin yolunu tuttu. Mahkumiyet süreleri dolduktan sonra hapisten çıkan çocuklarıyla yeniden suç işlemeye devam eden Ma Baker, FBI ile girdiği bir çatışmada bir oğluyla vurularak öldürüldü. Bu efsanevi suç lideri annenin hayatı başta Red Kit çizgi filmi olmak üzere birçok sanat eserinde anlatıldı. Amerikalı sanatçı Boney M, Ma Baker isimli şarkısında bu annenin hikayesine yer verdi.

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