Dalton kardeşlerin annesi olarak tanınan suç örgütü lideri Ma Baker’ın gerçek yaşam öyküsü şaşırttı

Çocukluğu özellikle 90’lar ve 2000’lerin başlarına denk gelenlerin izlediği efsane çizgi filmler arasında Red Kit yer alıyor. Köpeği Rin Tin Tin, yoldaşı Düldül ile Red Kit suçlularla savaşan bir efsanedir. Bu efsanenin en önemli karakterleri Daltonlar ve bu kardeşlerin annesidir. Her suç eylemleri Red Kit’in hamleleri sayesinde başarısızlıkla sonuçlanan Dalton kardeşler büyükten küçüğe doğru boy sıralamasına sahipti. Çizgi filmde bir de Daltonların yün ipliğiyle sallanan sandalyesinde oğullarına kazak ören anne karakteri vardı. Gerçek hayatta Ma Dalton olarak isimlendirilen bu karakter aslında oğullarından daha fazla suça meyilliydi. Sizler için Anne Dalton, karakterinin adıyla Ma Baker’ın gerçek hikayesini araştırdık.

Yaşadığı yıllarda fazlasıyla tehlikeli olarak görülen Ma Baker bilinen adıyla Arizona Donnie Clark, oğullarıyla birlikte FBI tarafından büyük bir suç örgütünün lideri olarak tanımlanıyordu. Banka soygunundan cinayete kadar pek çok suça bulaşan Ma Baker, döneminin en ünlü ve en çok aranan suçlularından biriydi. Suçlarında zirveye ulaştığı dönemde Amerika’da insanların korkudan adını dahi anmadığı bir insan haline dönüşmüştü. O zamanlarda FBI Başkanı olan J. Edgar Hoover, Ma Baker için “Son 10 yılın en tehlikeli kişisi” tanımını kullanmıştı.