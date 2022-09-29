"Çok ayıp itirafları paylaşmıyorum" dedi! Ebru Polat bakın neyi itiraf etti

Kalça dansları, açıklamaları ve sınırları zorlayan pozlarıyla gündem olan Ebru Polat hayranlarından itiraflarını mesaj olarak istedi. Sosyal medyadan sık sık kendisine gelen cinsel içerikli itirafları paylaşan Ebru Polat yine kendini tutamadı.

Şarkıcı Ebru Polat bu sefer fazla çok ayıp itirafları paylaşmayacağını da açıkladı.

"Çok ayıp itirafları paylaşmıyorum" diyen şarkıcı kendisine gelen "Hiç eşcinsel bir ilişki yaşadın mı?" sorusunu da yanıtsız bırakmadı.

Ebru Polat "Hayır ama çok teklif aldım" itirafıyla dikkat çekti.



