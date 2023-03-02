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'Çok büyük hayalimdi' diyerek paylaştı! Dilan Polat umreye gitti

02.03.2023 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Dilan Polat "Çok büyük hayalimdi" diyerek paylaştı. Son dönemde paylaşımlarıyla dikkat çeken Polat umreden pozlarını paylaşınca beğeni topladı.

'Çok büyük hayalimdi' diyerek paylaştı! Dilan Polat umreye gitti

Doğum fotoğrafçılığı yaparak iş hayatına adım atan Dilan Polat, 2017 senesinde ablasıyla birlikte İstanbul'da güzellik merkezi açtı ve işini büyüttü. Sosyal medyada fenomen olan Dilan Polat geniş bir takipçi kitlesine sahip.

Son dönemde Taha Duymaz paylaşımlarıyla dikkat çeken Polat hayalini gerçekleştirdi.

"Çok büyük hayalimdi" diyen Dilan Polat "Anlatmıştım size kafamı kaldırıp o Kabe'yi ilk gördüğüm anı resmen gerçek gibi yaşadım. Sabah Engin'e anlatmıştım, Allah nasip ediyor. Rabbim davet etti beni, binlerce şükürler olsun" dedi.

Ekran Alıntısı

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KADİR EZİLDİ'DEN YORUM

Havaalanından paylaşım yapan Dilan Polat'a Kadir Ezildi "Allah deyip de serinle, Rabbin her an seninle. Gönlünce tavaf etmeyi nasip etsin Allah" yorumunda bulundu.

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Dilan Polat sosyal medya

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