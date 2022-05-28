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Çok eşli bir grubun içinde büyüdüğünü itiraf etti! “Gerçek annemin kim olduğunu bilmiyordum”

28.05.2022 13:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avustralya’da yaşayan bir televizyon yıldızı Keira Maguire, babası Alistah Laishkochav’in 1970'lerde The Seaside Sect olarak bilinen tuhaf bir grup kurduğunu itiraf etti. 6 yaşında annesiyle beraber büyükannesinin yanına yerleştiklerini ve babasıyla herhangi bir ilişkisinin olmadığından söz edem Maguire’in itirafları gündem yarattı.

Çok eşli bir grubun içinde büyüdüğünü itiraf etti! “Gerçek annemin kim olduğunu bilmiyordum”

2016 yılında ekranlara gelen Aussie TV dizisi The Batchelour’un oyuncularından Keira Maguire, ailesine dair itiraflarıyla herkesi şaşırtmayı başardı. Maguire, babası Alistah Laishkochav’in 1970’li yıllarda The Seaside Sect adı verilen çok eşli bir grubun lideri olarak, 9 karısı ve 64 çocuğu olan bir suçlu olduğundan söz etti. Babasının yaklaşık 10 yıl önce cinsel istismar suçundan tutuklu olduğu cezaevinde hayatını kaybettiğinden söz eden Maguire, ailesinin annesi ve büyükannesinden ibaret olduğunu belirtti.

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KENDİSİNİ MESİH İLAN ETMİŞ

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Kendisini Mesih olarak ilan eden babasıyla herhangi bir bağının bulunmadığından söz eden Maguire, Avustralya’nın Bryon Körfezi’nde kaldıkları grup evinde 6 yaşına kadar yaşadığını anlattı. Babasının eşleri dışında başka kadınlarla da cinsel ilişkiye girdiğinden söz eden Maguire, “Alistah Laishkochav kim olduğumla ilgili değil ve beni tanımlamıyor. O her erkeğin bir gece 5 kadını tatmin edebileceğiyle övünüyordu” dedi.

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Annesi Michelle’in grubun bir parçası olmayı kızının doğmasıyla beraber reddettiğini anlatan Maguire, “Gerçek annemin kim olduğunu bilmiyordum. 6 yaşındayken gruptan ayrılınca büyükannemin yanına taşındık. O zaman sevgi dolu bir ortam büyüdüm.O zamandan beri ailemle tanışıp yeniden bir araya gelmeme rağmen, Alistah Laishkochav ile hiçbir zaman bir ilişkim olmadı” diye konuştu.

''Çok eşli bir ilişki içindeyiz, çocuklarımızın babasının kim olduğunu bilmiyoruz!''''Çok eşli bir ilişki içindeyiz, çocuklarımızın babasının kim olduğunu bilmiyoruz!''


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Anahtar Kelimeler:
Avustralya
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