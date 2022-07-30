Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Çok eşli ilişki yaşıyorlar! Dans öğretmeni çifte aşık oldular, şimdi aynı evde yaşıyorlar

Çok eşli ilişki yaşıyorlar! Dans öğretmeni çifte aşık oldular, şimdi aynı evde yaşıyorlar

30.07.2022 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dans dersleri alan bir çift, dans öğretmenlerine aşık oldu. Dans öğretmenlerini çocuklarıyla birlikte yaşadıkları evlerine davet eden çift, altı kişilik mükemmel bir aile olduklarını ve aralarında özel bir bağ olduğunu söyledi. İlişkilerinin yoğun bir tepkiyle karşılandığından söz eden Matt ve Carmen ile Brooklyn ve Keith mutluluklarını kimsenin bozamayacağını anlattı.

Çok eşli ilişki yaşıyorlar! Dans öğretmeni çifte aşık oldular, şimdi aynı evde yaşıyorlar

Amerika Birleşik Devletleri’ninin Tennessee eyaletinde yaşayan Matt ve Carmen isimli bir çift, açık ilişki üzerine konuşmaya başladıkları bir dönemde dans derslerine başladı. Dans öğretmenlerine aşık olan ikili eğitmenler Brooklyn ve Keith ile sevgili oldu. Dörtlü bir ilişki yaşadıklarını anlatan çiftler, Matt ve Carmen’in alt ve üç yaşındaki çocuklarıyla birlikte aynı evde yaşıyorlar.

''Çok eşli bir ilişki içindeyiz, çocuklarımızın babasının kim olduğunu bilmiyoruz!''''Çok eşli bir ilişki içindeyiz, çocuklarımızın babasının kim olduğunu bilmiyoruz!''

“MÜKEMMEL BİR UYUMUMUZ VAR”

2

İlişkilerinin hızlı ve organik bir şekilde başladığından söz eden Brooklyn, “Zaman zaman aramızda kıskançlık olabiliyor. Ancak mükemmel bir uyumumuz var. Şu ana kadar bulduğumuz en iyi etiketin heteroseksüel bir dörtlü olduğunu düşünüyorum.Ya da bir çoklu dörtlü ya da ikili bir çift ilişkisi." dedi.

1

Matt ve Carmen, çocuklarının Brooklyn ve Keith'i onlarla birlikte yaşayan vaftiz ebeveynleri olarak bildiklerini dile getirdi. Brooklyn ve Keith'in ailelerinin bir parçası olduğundan söz eden Carmen, “Çocuklarımıza bir noktada gerçeği söyleyeceğiz. İnsanlar, poliamor olduğunuzda tuhaf şeylere meraklı olduğunuzu varsayıyorlar. Ne yaparsan yap insanlar seni bir şekilde yargılıyor. Biz çocuklarımızla birlikte mutluyuz” diye konuştu.

kapak1

Üçüz kız kardeşlerle aynı anda evlendi! “Hepsiyle evlenmek zorunda kaldım”Üçüz kız kardeşlerle aynı anda evlendi! “Hepsiyle evlenmek zorunda kaldım”


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sınırları zorladı! Ters bikini trendini abartınca...Sınırları zorladı! Ters bikini trendini abartınca...
Kadın koğuşunda toplu tecavüz dehşeti! Düzinelerce mahkum...Kadın koğuşunda toplu tecavüz dehşeti! Düzinelerce mahkum...
Cesur poz! Banyoya girmeden hemen önce paylaştıCesur poz! Banyoya girmeden hemen önce paylaştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

En büyük vajinaya sahipti! Bikinili paylaşımı olay oldu

En büyük vajinaya sahipti! Bikinili paylaşımı olay oldu

Film çekimine gitmişti... 12 kişilik seks partisi çıkınca...

Film çekimine gitmişti... 12 kişilik seks partisi çıkınca...

Rus askerleri Ukraynalı esirleri hadım mı ediyor?

Rus askerleri Ukraynalı esirleri hadım mı ediyor?

''Köpek balığı saldırısı beni kanserden ölmekten kurtardı''

''Köpek balığı saldırısı beni kanserden ölmekten kurtardı''

İlginizi Çekebilir

Aldattığını düşündü! Kafasını kesip 10 kilometre sürükledi

Aldattığını düşündü! Kafasını kesip 10 kilometre sürükledi

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.