Çok eşli ilişki yaşıyorlar! Dans öğretmeni çifte aşık oldular, şimdi aynı evde yaşıyorlar

Amerika Birleşik Devletleri’ninin Tennessee eyaletinde yaşayan Matt ve Carmen isimli bir çift, açık ilişki üzerine konuşmaya başladıkları bir dönemde dans derslerine başladı. Dans öğretmenlerine aşık olan ikili eğitmenler Brooklyn ve Keith ile sevgili oldu. Dörtlü bir ilişki yaşadıklarını anlatan çiftler, Matt ve Carmen’in alt ve üç yaşındaki çocuklarıyla birlikte aynı evde yaşıyorlar.

“MÜKEMMEL BİR UYUMUMUZ VAR”

İlişkilerinin hızlı ve organik bir şekilde başladığından söz eden Brooklyn, “Zaman zaman aramızda kıskançlık olabiliyor. Ancak mükemmel bir uyumumuz var. Şu ana kadar bulduğumuz en iyi etiketin heteroseksüel bir dörtlü olduğunu düşünüyorum.Ya da bir çoklu dörtlü ya da ikili bir çift ilişkisi." dedi.

Matt ve Carmen, çocuklarının Brooklyn ve Keith'i onlarla birlikte yaşayan vaftiz ebeveynleri olarak bildiklerini dile getirdi. Brooklyn ve Keith'in ailelerinin bir parçası olduğundan söz eden Carmen, “Çocuklarımıza bir noktada gerçeği söyleyeceğiz. İnsanlar, poliamor olduğunuzda tuhaf şeylere meraklı olduğunuzu varsayıyorlar. Ne yaparsan yap insanlar seni bir şekilde yargılıyor. Biz çocuklarımızla birlikte mutluyuz” diye konuştu.



