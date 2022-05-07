Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Üçüz kız kardeşlerle aynı anda evlendi! “Hepsiyle evlenmek zorunda kaldım”

Üçüz kız kardeşlerle aynı anda evlendi! “Hepsiyle evlenmek zorunda kaldım”

07.05.2022 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan'ın Madhya Pradesh kentinde üç günlük bir kabile töreni sırasında yüzünü peçesiyle kapatan bir damat, 15 yıldır ilişki yaşadığı üçüz kardeşlerle aynı anda evlendi. Evlilik törenleri sırasında dörtlü konuklarla birlikte şarkı söyledi ve kılıçlarla dans etti.

Adı Luwizo olarak açıklanan bir adam, birden fazla kişiyle evlenmenin yasal olarak serbest olduğu Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde göz kamaştırıcı bir düğün yaptı. Üç günlük Hindistan kabile geleneklerinin uygulandığı tören sırasında adam üçüz kız kardeşlerle aynı anda evlendi. Törende gelinler ve damadın 6 çocuğu ve yüzlerce konuk onlara eşlik etti.

Üçüz kız kardeşlerle aynı anda nişanlandı! “Katı yatak odası kuralları var”Üçüz kız kardeşlerle aynı anda nişanlandı! “Katı yatak odası kuralları var”

“AŞKIN SINIRI YOKTUR”

1

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin doğusunda, Ruanda sınırına yakın Güney Kivu'da bulunan bir bölge olan Kalehe'de gerçekleşen düğün törenine damadın ailesi katılmayı reddetti. Luwizo,üçüz kız kardeşler Natasha, Natalie ve Nadege ile evlenme kararının kendisi için zor bir adım olduğunu belirtti. Ailesinin duruma karşı çıktığını ifade eden Luwizo, hepsinin evlenme teklifi etmesi üzerine üçüz oldukları için kendisini mecbur hissettiğini dile getirdi.

2

Diğer kız kardeşleri görmeden önce Natalie ile tanıştığını ve ona aşık olduğunu ifade eden Luwizo, “Üçüz oldukları için hepsiyle evlenmek zorunda kaldım. Kolay bir karar olmadı çünkü şimdiye kadar ailem ne yaptığımı anlamadı.Bir başkasını kazanmak için bir şeyi kaybetmek zorundasın. Ayrıca, insanın kendi tercihleri ve bir şeyleri yapma şekli vardır. Bu yüzden, başkaları ne düşünürse düşünsün, üçüzlerle evlendiğim için mutluyum. Ailem kararımı küçümsedi, bu yüzden düğünüme katılmadılar. Ama tek söyleyebileceğim aşkın sınırı yoktur” dedi.

Kocasına doğum gününde üçlü ilişki hediye edince lezbiyen olduğunu fark ettiKocasına doğum gününde üçlü ilişki hediye edince lezbiyen olduğunu fark etti


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Seks oyuncağını kendisi yapmak istedi! Penisine somun takınca...Seks oyuncağını kendisi yapmak istedi! Penisine somun takınca...
Çok konuşulacak gönderme!Çok konuşulacak gönderme!
Sevgilisini ve kızını yatakta çıplak yakaladı! İntikamı acı olduSevgilisini ve kızını yatakta çıplak yakaladı! İntikamı acı oldu
Anahtar Kelimeler:
Hindistan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Sevgilisini ve kızını yatakta çıplak yakaladı! İntikamı acı oldu

Sevgilisini ve kızını yatakta çıplak yakaladı! İntikamı acı oldu

Yürümeye yeni başlayan çocuklarına seks eğitimi veriyor!

Yürümeye yeni başlayan çocuklarına seks eğitimi veriyor!

9 bebeğinin 1 yıllık bakım masrafı dudak uçuklattı!

9 bebeğinin 1 yıllık bakım masrafı dudak uçuklattı!

Çölde büyüledi! İç çamaşırını açıp poz verdi

Çölde büyüledi! İç çamaşırını açıp poz verdi

İlginizi Çekebilir

9 bebeğinin 1 yıllık bakım masrafı dudak uçuklattı!

9 bebeğinin 1 yıllık bakım masrafı dudak uçuklattı!

Çölde büyüledi! İç çamaşırını açıp poz verdi

Çölde büyüledi! İç çamaşırını açıp poz verdi

Saçlarına zarar vermeden düzleştirmek isteyenlere...

Saçlarına zarar vermeden düzleştirmek isteyenlere...

Üçüz kız kardeşlerle aynı anda evlendi! “Hepsiyle evlenmek...”

Üçüz kız kardeşlerle aynı anda evlendi! “Hepsiyle evlenmek...”

Sevgilisini ve kızını yatakta çıplak yakaladı! İntikamı acı oldu

Sevgilisini ve kızını yatakta çıplak yakaladı! İntikamı acı oldu

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.