Çok Güzel Hareketler 2'nin yeni kanalı Star TV oldu! Arif Güloğlu da kadroya döndü

Uzun süre Kanal D ekranlarında seyirciyle buluşan Çok Güzel Hareketler 2 programı, geçtiğimiz haftalarda sürpriz bir kararla yayından kaldırılmıştı. BKM Mutfak'ın ikinci kuşağından oluşan kadrosu ve Yılmaz Erdoğan'ın yönetimindeki atölyeden çıkan skeçlerin yayınlandığı Çok Güzel Hareketler 2 programı Star TV'ye transfer oldu.

Genel Sanat Yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan’ın, sunuculuğunu Eser Yenenler’in üstlendiği ‘Çok Güzel Hareketler 2’ çok yakında Star ekranlarında yayınlanmaya başlayacak.

‘ARİF GÜLOĞLU' KADROYA DÖNDÜ

Çok Güzel Hareketler 2’nin sevilen oyuncusu Arif Güloğlu’da yeniden sahneye çıkıyor. Geçirdiği sağlık sorunu sebebiyle bir süre ekranlardan uzak kalan Arif Güloğlu, yeniden ‘Çok Güzel Hareketler 2’ sahnesine dahil olarak, eğlendirmeye kaldığı yerden devam ediyor.





