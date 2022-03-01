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Çok Güzel Hareketler 2'nin yeni kanalı Star TV oldu! Arif Güloğlu da kadroya döndü

01.03.2022 20:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D ile yollarını ayıran Çok Güzel Hareketler 2'nin yeni kanalı belli oldu. Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle ekipten ayrı kalan Arif Güloğlu da Çok Güzel Hareketler 2'nin kadrosuna geri döndü. Yılmaz Erdoğan'ın genel yönetmenliğini üstlendiği Çok Güzel Hareketler 2 artık Star TV ekranlarında olacak.

Çok Güzel Hareketler 2'nin yeni kanalı Star TV oldu! Arif Güloğlu da kadroya döndü

Uzun süre Kanal D ekranlarında seyirciyle buluşan Çok Güzel Hareketler 2 programı, geçtiğimiz haftalarda sürpriz bir kararla yayından kaldırılmıştı. BKM Mutfak'ın ikinci kuşağından oluşan kadrosu ve Yılmaz Erdoğan'ın yönetimindeki atölyeden çıkan skeçlerin yayınlandığı Çok Güzel Hareketler 2 programı Star TV'ye transfer oldu.

Genel Sanat Yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan’ın, sunuculuğunu Eser Yenenler’in üstlendiği ‘Çok Güzel Hareketler 2’ çok yakında Star ekranlarında yayınlanmaya başlayacak.

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‘ARİF GÜLOĞLU' KADROYA DÖNDÜ

Çok Güzel Hareketler 2’nin sevilen oyuncusu Arif Güloğlu’da yeniden sahneye çıkıyor. Geçirdiği sağlık sorunu sebebiyle bir süre ekranlardan uzak kalan Arif Güloğlu, yeniden ‘Çok Güzel Hareketler 2’ sahnesine dahil olarak, eğlendirmeye kaldığı yerden devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Star TV Çok Güzel Hareketler 2
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