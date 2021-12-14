'Çok Güzel Hareketler 2' oyuncusundan güzel haber! Arif Güloğlu kanseri yendi

'Çok Güzel Hareketler 2'nin genç oyuncusu Arif Güloğlu, bir süre önce kansere yakalanmıştı. Güloğlu Ankara'da gördüğü tedavinin ardından tamamen sağlığına kavuştu. Güloğlu, lenf kanseri nedeniyle ara vermek zorunda kaldığı oyunculuğa geri dönecek olmanın heyecanını yaşıyor.

Habertürk'te yer alan habere göre; 24 yaşındaki ünlü oyuncunun, kadrosunda bulunduğu 'Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'ye Ocak 2022'de döneceği öğrenildi.

Güloğlu'nun sağlığına kavuşması, 'Çok Güzel Hareketler Bunlar 2' ekibinde ve programın genel sanat yönetmeni Yılmaz Erdoğan'da büyük bir sevinç yarattı.

