MAGAZİN

'Çok mutluyuz. İyi ki evlendik'

MAGAZİN HABERLERİ  | 13.07.2018 02:07 | Son Güncelleme

Can Bonomo ve Öykü Karayel, önceki gün Küçük Çiftlik Park’ta düzenlenen törenle evlendi. Nikah sonrası soluğu Asmalımescit’te alan ünlü çift' Çok mutluyuz, siz de olun. İyi ki evlendik' dedi.

'Çok mutluyuz. İyi ki evlendik'

İki yıllık birlikteliğin ardından dünyaevine giren Öykü Karayel ve Can Bonomo, nikah sonrası soluğu Asmalımescit’te aldı.

Kulp adlı mekanda arkadaşlarıyla kutlama yapan çift, sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendi. Yarın akşam Çeşme’de bir düğün daha yapacaklarını söyleyen ikili, “Çok mutluyuz, siz de olun. İyi ki evlendik” şeklinde konuştu.

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150 davetlinin katıldığı nikahta Bonomo, Hatice Gökçe imzalı damatlık, Karayel ise kardeşi Ezgi Karayel’in tasarımı olan bir gelinlik giydi.

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Anahtar Kelimeler:
Öykü Karayel Can Bonomo

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