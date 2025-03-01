Çok nadir görülse de yaşandı... Yeni doğan bebek yanağında kulakla dünyaya geldi!

26 yaşındaki Rhys James ve eşi Grace James, dört ay önce bebekleri Vinnie James’in doğumundan sonra büyük bir şokla karşılaştı. Vinnie, sağ kulağı yanağında ve sağ gözü olmadan dünyaya geldi. Normal bir hamilelik süreci geçirdiklerini söyleyen anne ve baba duruma neyin neden olduğunu anlayamadı.

GOLDENHAR SENDROMUNA YAKALANMIŞ

Baba Rhys, "Ona ne olacağını bilmeden bakakaldım, bir süre tuvalete gidip dua ettim," dedi. Vinnie’nin sağ yanağında küçük bir kulak fark ettiğinde ise tamamen şok oldular. Bebeğin hemen ameliyata alındığını belirten James, Vinnie’nin Goldenhar sendromu olarak bilinen bir hastalık nedeniyle bebeğin 65 gün hastanede kaldığını söyledi.

Goldenhar sendromu, göz, kulak ve omurgadaki anormal gelişimle tanımlanan nadir bir durumdur ve genellikle vücudun tek bir tarafını etkiler. Cleveland Clinic’e göre, bu hastalık her 3.500 ile 25.000 doğumda bir görülmektedir.