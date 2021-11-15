Çok özel konuklarınız mı var? Bu tarifler hayat kurtaracak!

Yeni yıl, doğum günü veya evlilik yıl dönümü... Evde kutlama yapmak için muhteşem bir sofra hazırlamak hepimizin hayali ancak şık ve pratik tarifler bulmak biraz zor. Bu yüzden sizin için pratik ama özenli ve enfes tarifler hazırladık.

CORDON BLEU

MALZEMELER

2 adet tavuk bonfile

4 dilim dana jambon

4 dilim kaşar peyniri

1 yumurta

1 paket pane harcı

1 yemek kaşığı un

Çeyrek su bardağı sıvı yağ

HAZIRLANIŞI

Tavukları enine doğru ve birbirinden ayırmadan kesin.

2 jambonu tezgaha yerleştirin ve kaşar peynirinin etrafına sarın.

Kaşar peynirini ve jambonu kestiğiniz tavukların arasına yerleştirin. Bir kürdan yardımıyla tavuğu tutturun.

1 yumurtayı çırpın ve yavaş yavaş unu ekleyin.

Tavukları önce çırpılmış yumurtaya, sonra pane harcına batırın.

Bir tavada yağı ısıtın.

Tavukları tavaya alın ve kızartın. Kürdanlarını çıkarıp servis tabaklarına alın.

PRATİK LAZANYA

MALZEMELER

1 paket haşlanmış makarna

2 domates

1 tatlı kaşığı domates salçası

150 gram kıyma

1 diş sarımsak

Yarım soğan

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz, karabiber

BEŞAMEL SOS İÇİN

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı un

1.5 su bardağı süt

Tuz

Karabiber

100 gram rendelenmiş kaşar peyniri

HAZIRLANIŞI

Beşamel sos için tereyağını eritin ve biraz kavurun.

Çırparak ilave ettiğiniz sütün üzerine baharatları da ekleyin.

Kıvam alınca ocaktan alın ve bir süre daha karıştırıp sosunuzu kenara alın.

Bir tencereye zeytinyağını dökün. Üzerine doğranmış soğan ve sarımsağı ilave edin.

Pembeleşen soğanlara kıymayı ilave edin.

Pişen kıymaya domatesi, salçayı, tuzu ve karabiberi ekleyin. En son haşlanmış makarnayı ekleyin.

Fırın kabına önce makarnalı karışımı, sonra beşamel sosu ve en üste kaşar rendesini alın.

165 derecede önceden ısıtılmış fırında 20 dakika kadar pişirin.

MANTARLI TAVUK

MALZEMELER

2 adet tavuk but

2 soğan

10-15 kültür mantarı

1 havuç

2 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı soya sosu

1 çorba kaşığı zeytinyağı

Tuz, karabiber

HAZIRLANIŞI