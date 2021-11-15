YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Çok özel konuklarınız mı var? Bu tarifler hayat kurtaracak!

Çok özel konuklarınız mı var? Bu tarifler hayat kurtaracak!

15.11.2021 06:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Önemli kutlamalar özenli sofralar ister. Yine de romantik bir yemek veya aileyle kutlanacak bir haber için yaratıcı tarifler bulmak biraz zor, hele ki vaktiniz kısıtlıysa. Siz de özel günlerde zamandan tasarruf edip muhteşem bir sofra kurmak istiyorsanız, bu 3 enfes yemek tarifine mutlaka göz atın!

Çok özel konuklarınız mı var? Bu tarifler hayat kurtaracak!

Yeni yıl, doğum günü veya evlilik yıl dönümü... Evde kutlama yapmak için muhteşem bir sofra hazırlamak hepimizin hayali ancak şık ve pratik tarifler bulmak biraz zor. Bu yüzden sizin için pratik ama özenli ve enfes tarifler hazırladık.

CORDON BLEU

MALZEMELER

  • 2 adet tavuk bonfile

  • 4 dilim dana jambon

  • 4 dilim kaşar peyniri

  • 1 yumurta

  • 1 paket pane harcı

  • 1 yemek kaşığı un

  • Çeyrek su bardağı sıvı yağ

HAZIRLANIŞI

  • Tavukları enine doğru ve birbirinden ayırmadan kesin.

  • 2 jambonu tezgaha yerleştirin ve kaşar peynirinin etrafına sarın.

  • Kaşar peynirini ve jambonu kestiğiniz tavukların arasına yerleştirin. Bir kürdan yardımıyla tavuğu tutturun.

  • 1 yumurtayı çırpın ve yavaş yavaş unu ekleyin.

  • Tavukları önce çırpılmış yumurtaya, sonra pane harcına batırın.

  • Bir tavada yağı ısıtın.

  • Tavukları tavaya alın ve kızartın. Kürdanlarını çıkarıp servis tabaklarına alın.

PRATİK LAZANYA

MALZEMELER

  • 1 paket haşlanmış makarna

  • 2 domates

  • 1 tatlı kaşığı domates salçası

  • 150 gram kıyma

  • 1 diş sarımsak

  • Yarım soğan

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Tuz, karabiber

BEŞAMEL SOS İÇİN

  • 2 yemek kaşığı tereyağı

  • 2 yemek kaşığı un

  • 1.5 su bardağı süt

  • Tuz

  • Karabiber

  • 100 gram rendelenmiş kaşar peyniri

HAZIRLANIŞI

  • Beşamel sos için tereyağını eritin ve biraz kavurun.

  • Çırparak ilave ettiğiniz sütün üzerine baharatları da ekleyin.

  • Kıvam alınca ocaktan alın ve bir süre daha karıştırıp sosunuzu kenara alın.

  • Bir tencereye zeytinyağını dökün. Üzerine doğranmış soğan ve sarımsağı ilave edin.

  • Pembeleşen soğanlara kıymayı ilave edin.

  • Pişen kıymaya domatesi, salçayı, tuzu ve karabiberi ekleyin. En son haşlanmış makarnayı ekleyin.

  • Fırın kabına önce makarnalı karışımı, sonra beşamel sosu ve en üste kaşar rendesini alın.

  • 165 derecede önceden ısıtılmış fırında 20 dakika kadar pişirin.

MANTARLI TAVUK

MALZEMELER

  • 2 adet tavuk but

  • 2 soğan

  • 10-15 kültür mantarı

  • 1 havuç

  • 2 diş sarımsak

  • 1 tatlı kaşığı soya sosu

  • 1 çorba kaşığı zeytinyağı

  • Tuz, karabiber

HAZIRLANIŞI

  • Fırınınızı 175 derecede fansız moda ayarlayın.

  • Tavukları temizleyin.

  • Havuç ve soğanları doğrayın.

  • Mantarları temizleyip yağladığınız fırın kabına yerleştirin. Tavukları ve diğer sebzeleri ekleyin.

  • Baharatları ve soya sosunu eklediğiniz karışımın üzerini folyoyla örtüp fırına verin, 35-40 dakika kadar pişirin.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MasterChef Pani Puri nasıl yapılır? Pani Puri malzemeleri, tarifi ve püf noktası…MasterChef Pani Puri nasıl yapılır? Pani Puri malzemeleri, tarifi ve püf noktası…
PARTNER Defne Samyeli'nin görüntü vermemek için yaptığını gören donup kaldı! Defne Samyeli'nin görüntü vermemek için yaptığını gören donup kaldı!
İşte sırrı! Tel tel dökülmesi için...İşte sırrı! Tel tel dökülmesi için...
Anahtar Kelimeler:
lazanya tarifi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dün akşam herkes bu sahneye kilitlendi! "Kalemine kurban be!"

Dün akşam herkes bu sahneye kilitlendi! "Kalemine kurban be!"

Kavga sonrası mesajlar ifşa oldu! Ekinci yerine bakın kim geldi

Kavga sonrası mesajlar ifşa oldu! Ekinci yerine bakın kim geldi

Hayranını sahneye yatırıp yüzüne idrarını yaptı

Hayranını sahneye yatırıp yüzüne idrarını yaptı

Ege kahvaltılarının yıldızı! Sizin de favoriniz olacak

Ege kahvaltılarının yıldızı! Sizin de favoriniz olacak

Damak çatlatıyor! Bu çorbayı bitiren bir kase daha istiyor

Damak çatlatıyor! Bu çorbayı bitiren bir kase daha istiyor

Kahvaltı masalarınızı şenlendirecek bitta tarifi

Kahvaltı masalarınızı şenlendirecek bitta tarifi

İlginizi Çekebilir

Mutfağınıza şık ve kullanışlı bir tavsiyemiz var

Mutfağınıza şık ve kullanışlı bir tavsiyemiz var

Mide rahatsızlığı çekenler dikkat! Mucize gibi

Mide rahatsızlığı çekenler dikkat! Mucize gibi

Her kahveyi köpüklü yapmanın sırrı!

Her kahveyi köpüklü yapmanın sırrı!

Dakikalar içinde hazır: Kokusuyla büyüleyen tarçınlı kurabiye!

Dakikalar içinde hazır: Kokusuyla büyüleyen tarçınlı kurabiye!

Tam kıvamında denenmiş çıtır çıtır İzmir lokması

Tam kıvamında denenmiş çıtır çıtır İzmir lokması

Balık hiç bu kadar lezzetli olmamıştı! 7 dakikada hazır

Balık hiç bu kadar lezzetli olmamıştı! 7 dakikada hazır

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.