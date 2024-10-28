Contemporary Istanbul giriş ücretleri tepki çekti! Fazıl Say ve İzzet Çapa gerildi: Biraz beynine kan gitsin...

Contemporary İstanbul sergisi 23-27 Ekim tarihleri arasında düzenleniyor. Serginin giriş ücretleri ise sosyal medyada gündem oldu.

Tam giriş ücretinin 1250 TL, öğrenci girişinin de 850 TL olduğu sergiye şair Birhan Keskin tepki gösterdi.

Şair Birhan Keskin, sosyal medya hesabından "Contemporary İstanbul giriş ücreti 1250. Öğrenci girişi 850. Sanat züppe olamaz. (Demek ki sadece zenginler arasında sizin sanatınız)" paylaşımı ile bilet fiyatlarına çıkıştı. Birhan Keskin'in paylaşımını alıntılayan ünlü işletmeci İzzet Çapa da, "Birhan Keskin... Şiirlerinin hayranıyım... 'Dürtme içimdeki narı, üstümde beyaz gömlek var... Bir duygu daha naiť daha rafine ve daha çarpıcı nasıl ifade edilebilir... Neyse meselemiz o değil.... Eğer Birhan fiyatlara böyle tepki gösteriyorsa.... Bir tepki benden olsun fikrine karınca kararınca... Sesi daha çok duyulsun.... Bu paraya sergi olur mu arkadaş..." diyerek, tepki gösteren Birhan Keskin'e destek verdi.

"SİZİN CAHİDE'DE BİR KİŞİ KAÇ TL BIRAKIYOR BİR GECEDE?"

Paylaşımından saatler sonra ünlü piyanist Fazıl Say'dan İzzet Çapa'ya beklenmedik bir çıkış geldi:



"Contemporary'yi geçtim de sizin Cahide'de, bir kişi gecede kaç TL bırakıyor acaba İzzet bey? Adam başı 5 bin? 10 bin? Cevaplayın? 3 arabesk 5 pop 5 rap dinliyor kulağını sağır edercesine bir desibelde ve ne kazanıyor kültürel olarak bundan? Contemporary ve diğer kültür sanat etkinlikleri... Evet keşke daha ucuz olaydı keşke... Masrafları biliyor musunuz? Kiraları? Çalışan onlarca, yüzlerce emektarın emeğinin masrafını? Teknik masrafları? Kültür sanatın vardığı nokta ölmüşlük noktasıdır. Son nefesleridir... Birhan Keskin çok değerli bir şair, ama bu değerli şair ile tanışmak için incecik 4 kitabını alsanız maalesef yine bu rakam çıkıyor... Ben de bilemedim? Siz açıklayın? Amerika'dan?"

İşletmeci İzzet Çapa bu yanıta çok sinirlendi. İzzet Çapa Fazıl Say'a su yanıtı verdi:

"BİRAZ BEYNİNE KAN GİTSİN"

"Fazıl yazıma cevap vermiş.... Contemporary'deki fahiş fiyatları eleştiren Birhan Keskin yazısına yaptığım yorumun altında duruyor söyledikleri... Yahu Fazıl bir kere Cahide'yle, Contemporary Sergisini mukayese etmek... Hangi akla hizmet etmektir be kardeşim... Biri, parası olanın tüketeceği lüks eğlence, öteki özellikle de gençlere elzem sanat sergisi.... Ayrıca bundan sonra bana Cahide'yle gelme çünkü aylar önce devrettim kardeşim mekanı... Hani şu iki şeyi sen aynı kefeye koyup bana laf ediyorsan, biz bu işin eğitimini almamışlara doğrusunu nasıl anlatacağız artık orasını da Allah bilir... Belli sen bana sataşmayı seviyorsun da... Türkiye'nin en lüks eğlence mekanı Cahide'yle, bir sanat sergisini karşılaştıran kafaya benim verecek cevabım yok... Hadi git işine ya Fazıl... Çık açık havada yürü de biraz beynine kan gitsin... Kitabın değerini de tutmuş, kalınlığıyla ifade etmeye çalışmışsın... Fazıl sen vallahi şaşırmışsın... Seni Birhan'a havale ediyorum..."