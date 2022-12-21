Çöp Adam 4. BÖLÜM ÖZETİ! Star Tv Çöp Adam 4. BÖLÜM tek parça İZLE!

Başrollerinde Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu’nun yer aldığı Çöp Adam bu akşam 4. yeni bölümüyle ekrana gelecek. Çöp Adam'ın yeni bölümünde; Peri’nin geçmişiyle ilgili ipuçlarına erişen Tamer, bütün tehlikeleri göze alarak onu mutlu edecek bir sürpriz yapmak ister. Mahzende daldığı uykudan Ayvalık’ta uyanan Peri şaşkındır...

**ÇÖP ADAM 4. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE!

Çöp Adam 4. BÖLÜM ÖZETİ!

Peri’nin geçmişiyle ilgili ipuçlarına erişen Tamer, bütün tehlikeleri göze alarak onu mutlu edecek bir sürpriz yapmak ister. Mahzende daldığı uykudan Ayvalık’ta uyanan Peri şaşkındır.

Tamer’in aniden ortadan kaybolmasıyla çılgına dönen Berrin yalıyı birbirine katar. Üstelik Tamer’in dikkatinden kaçan küçük delil, ihanetin belgesi gibidir. Ablası Ahu’nun eşinden boşanmaya karar verip yalıya yerleşmek üzere gelmesiyle Berrin’i daha sıkıntılı günlerin beklediğini açıktır.

Yavuz’un samimiyetine güvenen Meryem gizli buluşmalarının bir tanığı olduğundan habersizdir.

Tamer ve Peri Ayvalıkta geçirdikleri zaman içinde hem birbirlerini keşfeder hem de cesaretlerini sınarlar. Ancak bu kez birlikte oynamaya karar verdikleri oyunun kazananı ve kaybedeni olmayacaktır.

