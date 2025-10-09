Mynet Trend

Çöp kamyonunda vahşet! Mesai arkadaşının boğazını kesti... Cinayetten önce video paylaştılar

Korkunç olayın adresi bu kez Antalya. Sabah mesaiye başlayan temizlik görevlileri çöp kamyonda bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma yaşadı. Kısa sürede büyüyen kavgada bir kişi mesai arkadaşının boğazına bıçak saplayarak öldürdü ve olay yerinden kaçtı. Cani, cinayete kurban giden temizlik işçisi ve bir mesai arkadaşlarının cinayetten kısa süre önce bir video paylaştığı ortaya çıktı.

Antalya'da temizlik işleri çalışanı, çöp kamyonunu kullanan arkadaşını boğazına bıçak saplayarak öldürdü. Olayın ardından kaçan temizlik işçisinin yakalanması için jandarma çalışma başlattı.

SABAH MESAİYE BAŞLADILAR

Edinilen bilgiye göre, Mehmet Özkaynak'ın kullandığı Manavgat Belediyesi'ne ait çöp kamyonuyla temizlik işçileri Gökhan M. ve Nurullah Güzel, Sülek Hacıisali Mahallesi istikametinde sabah saatlerinde çöp toplamaya çıktılar.

KAÇARKEN GÖRDÜ

Nurullah Güzel, Sülek- Hacıisali Mahallesi arasındaki yolda çöp almak için araçtan uzaklaştı. Güzel, araçtan inip çöpe almaya yöneldiği sırada kamyondan sesler duydu. Geri geldiğinde ise kamyon içinde Mehmet Özkaynak ve Gökhan M.'nin boğuştuğunu gördü. Özkaynak'ın kamyonun koltuğunda yattığını belirten Güzel, Gökhan M.'nin olay yerinden kaçtığını gördü.

YAKALAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi Mehmet Özkaynak'ın boğazından bıçakla yaralanıp olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Belirtilen adrese Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edilirken, Mehmet Özkaynak'ın cenazesi Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri, Cumhuriyet savcısı ve Adli Tabibin incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan Gökhan M.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

CİNAYETTEN KISA SÜRE ÖNCE VİDEO PAYLAŞTILAR

Öte yandan Mehmet Özkaynak ile Gökhan M.'nin bilinmeyen bir sebepten dolayı önceki gün tartıştıkları daha önce ise cinayet zanlısı Gökhan M., olaya şahit olan Nurullah Güzel ve hayatını kaybeden Mehmet Özkaynak'ın bir arada video çekerek paylaşım yaptığı öğrenildi.

Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

