Çöp şiş nasıl yapılır? MasterChef çöp şiş tarifi nedir? Çöp şiş malzemeleri neler? İşte çöp şiş yapımı

Ekranların ilgiyle takip edilen yarışması MasterChef Türkiye’de bu hafta yarışmacılar çöp şiş hazırlıyor. En lezzetli yemeği hazırlayarak şeflerin beğenisini kazanmak isteyen yarışmacılar büyük bir mücadele ortaya koyuyor. Televizyon izleyicileri ise karantina süreçlerinde normalde dışarıda tükettikleri yiyecekleri evde denemeye başladıkları için çöp şiş tarifi konusunda araştırma içerisine girdi. Peki, MasterChef çöp şiş nasıl yapılır? İşte çöp şiş yapımı ile ilgili tüm merak edilenler...

ÇÖP ŞİŞ MALZEMELERİ

200 gram bonfile

3 çorba kaşığı kadar zeytinyağı

1 çay kaşığı kadar tuz

1 çay kaşığı kadar kekik

Yarım çay kaşığı kadar toz kırmızı biber

Yarım çay kaşığı kadar karabiber

Yarım çay kaşığı kadar kimyon

ÇÖP ŞİŞ NASIL YAPILIR?

İlk olarak bonfileler küçük küçük kuşbaşı olacak şekilde doğranıyor. Ardından bir kabın içerisinde zeytinyağı ve malzeme listesindeki diğer tüm baharatlar karıştırılıyor. Sonrasında kuşbağı olarak doğranmış olan etler bu karışım ile iyice harmanlanıyor.

Sonrasında hazırlanan etler, şişlere aralarında boşluk kalmayacak biçimde yarısına kadar yerleştiriliyor. Bu sırada döküm ya da ızgara tava ısıtılıyor. Şişler tavaya koyuluyor ve her tarafı tamamen pişene kadar pişiriliyor. Tercihe göre lavaş, sumaklı soğan, domates ve biber ile beraber servis ediliyor. Afiyet olsun.