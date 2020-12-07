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Çöp şiş nasıl yapılır? MasterChef çöp şiş tarifi nedir? Çöp şiş malzemeleri neler? İşte çöp şiş yapımı

Hande Öztürk Hande Öztürk 07.12.2020 17:31 | Son Güncelleme:
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Çöp şiş nasıl yapılır? MasterChef çöp şiş tarifi nedir? Çöp şiş malzemeleri neler? İşte çöp şiş yapımı

MasterChef Türkiye yarışmasının yeni bölümünde yarışmacılar lezzetli çöp şiş hazırlamak için büyük bir mücadele ortaya koyuyor. Pandemi sürecinde evde farklı lezzetler denemeyi alışkanlık haline getiren televizyon izleyicileri ise çöp şiş nasıl yapılır sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, MasterChef çöp şiş tarifi nedir? İşte bu eşsiz yemeği evde denemek isteyenler için çöp şiş malzemeleri ve çöp şiş yapımı ile ilgili detaylar…

Ekranların ilgiyle takip edilen yarışması MasterChef Türkiye’de bu hafta yarışmacılar çöp şiş hazırlıyor. En lezzetli yemeği hazırlayarak şeflerin beğenisini kazanmak isteyen yarışmacılar büyük bir mücadele ortaya koyuyor. Televizyon izleyicileri ise karantina süreçlerinde normalde dışarıda tükettikleri yiyecekleri evde denemeye başladıkları için çöp şiş tarifi konusunda araştırma içerisine girdi. Peki, MasterChef çöp şiş nasıl yapılır? İşte çöp şiş yapımı ile ilgili tüm merak edilenler...

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ÇÖP ŞİŞ MALZEMELERİ

  • 200 gram bonfile
  • 3 çorba kaşığı kadar zeytinyağı
  • 1 çay kaşığı kadar tuz
  • 1 çay kaşığı kadar kekik
  • Yarım çay kaşığı kadar toz kırmızı biber
  • Yarım çay kaşığı kadar karabiber
  • Yarım çay kaşığı kadar kimyon

ÇÖP ŞİŞ NASIL YAPILIR?

İlk olarak bonfileler küçük küçük kuşbaşı olacak şekilde doğranıyor. Ardından bir kabın içerisinde zeytinyağı ve malzeme listesindeki diğer tüm baharatlar karıştırılıyor. Sonrasında kuşbağı olarak doğranmış olan etler bu karışım ile iyice harmanlanıyor.

Sonrasında hazırlanan etler, şişlere aralarında boşluk kalmayacak biçimde yarısına kadar yerleştiriliyor. Bu sırada döküm ya da ızgara tava ısıtılıyor. Şişler tavaya koyuluyor ve her tarafı tamamen pişene kadar pişiriliyor. Tercihe göre lavaş, sumaklı soğan, domates ve biber ile beraber servis ediliyor. Afiyet olsun.

ÇÖP ŞİŞ TARİFİ PÜF NOKTASI

Yemeğin çok daha lezzetli olması için şişlere kuyruk yağı da ilave edilebiliyor. Hazırlanan etlerin çok daha yumuşak olması için ise ön marinasyon işlemi uygulanabiliyor. Bunun için de derin bir kabın içerisinde 1 su bardağı kadar süt, 2 çorba kaşığı kadar zeytinyağı, 1 çay kaşığı kadar tuz ve istenen baharatlar karıştırılıyor. Etler ortalama 3 saat boyunca bu karışımın içerisinde bekletilerek marine ediliyor.

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