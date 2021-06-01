Copa America'ya Brezilya ev sahipliği yapacak: Karar neden eleştiriliyor?

Güney Amerika kıtasının en önemli futbol organizasyonu Copa America'nın başlamasına iki hafta kala, turnuvaya Brezilya'nın ev sahipliği yapacağı açıklandı. Copa America 2021, Arjantin ve Kolombiya'ya verilmişti. Kolombiya'daki protestolar sonrası ise turnuvaya sadece Arjantin'in ev sahipliği yapması kararlaştırılmıştı. Güney Amerika Futbol Federasyonu (CONMEBOL), organizasyonun Brezilya'ya verilmesine gerekçe olarak, Arjantin'deki koronavirüs salgınını gösterdi. 2014 Dünya Kupası ve 2016 Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapan Brezilya'nın modern tesisleri olsa da, ABD'nin ardından en fazla Covid ölümünün görüldüğü ülke olması CONMEBOL'in kararının eleştirilmesine yol açtı. 'Turnuvanın iptal edilmesi gerekirdi' Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Brasilia kentinin bilim kurulu üyesi, Brezilyalı bulaşıcı hastalıklar uzmanı Jose David Urbaez, ülkenin koronavirüste üçüncü dalgayla karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu: Urbaez, "Maçlar boş stadyumlarda oynansa bile bu tür etkinlikler sayısız insanın hareket etmesine yol açar. Turnuvanın iptal edilmesi gerekirdi" dedi.

CONMEBOL kararı Twitter hesabından duyururken, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ve Brezilya Futbol Konfederasyonu'na da kapılarını açtıkları için teşekkür etti. Bolsonaro'nun özel kalemi ise müzakerelerin devam ettiğini, turnuvanın Brezilya'da düzenlenmesi için bazı taleplerinin yerine getirilmesi gerektiğini söyledi. Öte yandan Brezilya'da da Cumartesi günü Bolsonaro'nun Covid-19 salgınını doğru yönetemediği gerekçesiyle büyük bir protesto düzenlendi. Arjantin hükümetinde de pandemi sırasında turnuvanın ülkelerinde yapılmasına itiraz edenler vardı. Uruguaylı ünlü futbolcu Luis Suarez, Cuma günü yaptığı açıklamada "Öncelik insan hayatı olmalı" demişti. Analiz: Hugo Bachega, BBC Latin Amerika Masası "Garip" ve "gerçeklikten kopuk". Brezilyalılar turnuvanın ülkelerine alınması kararına böyle tepki gösterdi. Pandeminin en fazla etkilediği ülkelerden biri olan Brezilya'da günde ortalama 2 bin kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybediyor. Maçlar seyircisiz oynansa bile ülke, koronavirüsün en yaygın görüldüğü yerlerden. Bu yüzden turnuvanın Arjantin'den pandemi nedeniyle alınıp sonra Brezilya'ya verilmesini açıklamak güç.