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“Çöpçüler Kralı” filmi ne zaman ve nerede çekildi? İşte “Çöpçüler Kralı” filminin oyuncuları

04.05.2021 13:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Usta oyuncu Kemal Sunal’ın başrolünde yer aldığı “Çöpçüler Kralı” filminin yönetmenliğini Zeki Ökten üstlenmiştir. Kemal Sunal’ın yanında efsane bir oyuncu kadrosuna sahip olan filmde; Şener Şen, Ayşen Gruda, Erdal Özyağcılar, İlyas Salman ve İhsan Yüce gibi oldukça önemli isimler de yer almaktadır. Yeşilçam sinemasının usta oyuncularının yer aldığı “Çöpçüler Kralı” filmi 1977 yılında çekilmiştir.

“Çöpçüler Kralı” filmi ne zaman ve nerede çekildi? İşte “Çöpçüler Kralı” filminin oyuncuları

Komedi kategorisinde yer alan “Çöpçüler Kralı” filmi, hem güldüren hem de düşündüren bir Yeşilçam filmi olarak oldukça seviliyor. Yeşilçam sinemasının kült filmlerinden biri haline gelen “Çöpçüler Kralı” filmi, çöpçü Apti’nin başından geçen olayları konu alıyor. Arzu Film’in yapımcılığını üstlendiği filmin senaryosunu Umur Bugay kaleme almıştır.

“ÇÖPÇÜLER KRALI” FİLMİ KONUSU

Aksiyonu hiç bitmeyen ve birbirinden tuhaf kişilerin yaşadığı matrak bir mahallede çöpçülük yapan Apti, mahallenin biricik kızı Hacer'e aşıktır. Temizlikçilik yapan Hacer ise bu aşka karşılık vermez. Hacer kendisine aşık olan zabıta memuruyla evlenmeyi ister ancak erkek kardeşleri bu evliliğe karşı çıkar. Yine de umudunu kaybetmeyen Apti, genç kızın gönlünü çalabilmek için her şeyi yapar. Ancak parasızlık nedeniyle Hacer'i elde etmesi imkansızdır. Ta ki tesadüf eseri bir gazinoya girene kadar. Apti türlü tesadüfler sonucunda bu talihini geri çevirecek, hayallerini gerçekleştirecektir.

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Türk sinemasında yapılmış mizah duygusu en kuvvetli filmlerden biri olan yapıt bugün bile bu özelliğini korumaktadır. Özellikle hafızalara kazınan kült sahneleri ve replikleriyle unutulmazlar arasına girmiştir.

Konu, beyazperde.com sitesinden alınmıştır.

“ÇÖPÇÜLER KRALI” FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

“Çöpçüler Kralı” filmi Güneşli Sokak başta olmak üzere Cihangir ve çevresinde çekildi. Bugün Şakir'in evinin bulunduğu apartman filmdeki görüntüsünden hiçbir şey kaybetmeden Güneşli Sokak'ta ilginç bir nokta olmaya devam etmekte. Çöpçü Apti'nin akıllara kazınan “Parka gidecekmiş iki gözümün çiçeği” repliğinde bahsi geçen park ise Cihangir Parkı'ndan başkası değil.

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“ÇÖPÇÜLER KRALI” OYUNCULARI

  • Kemal Sunal – Apti Şakrak
  • Şener Şen – Zabıta Şakir
  • Ayşen Gruda – Hacer
  • İhsan Yüce – Hacer'in Babası
  • Erdal Özyağcılar – Hacer'in Büyük Abisi
  • Türker Tekin – Kapıcı İsmai
  • İlyas Salman – Kapıcı Şemsi
  • Nejat Gürçen – Gazino Patronu
  • İhsan Bilsev – Patronun Adam
  • Muadelet Tibet – Hanife Teyze
  • Salih Sarıkaya – Kahveci
  • Nezahat Tanyeri – Şakir'in Annesi
  • Nermin Özses – Hacer'in Annesi
  • Ertuğrul Bilda – Apartman Sakini
  • Selim Naşit – Baķkal

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