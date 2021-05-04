“Çöpçüler Kralı” filmi ne zaman ve nerede çekildi? İşte “Çöpçüler Kralı” filminin oyuncuları

Komedi kategorisinde yer alan “Çöpçüler Kralı” filmi, hem güldüren hem de düşündüren bir Yeşilçam filmi olarak oldukça seviliyor. Yeşilçam sinemasının kült filmlerinden biri haline gelen “Çöpçüler Kralı” filmi, çöpçü Apti’nin başından geçen olayları konu alıyor. Arzu Film’in yapımcılığını üstlendiği filmin senaryosunu Umur Bugay kaleme almıştır.

“ÇÖPÇÜLER KRALI” FİLMİ KONUSU

Aksiyonu hiç bitmeyen ve birbirinden tuhaf kişilerin yaşadığı matrak bir mahallede çöpçülük yapan Apti, mahallenin biricik kızı Hacer'e aşıktır. Temizlikçilik yapan Hacer ise bu aşka karşılık vermez. Hacer kendisine aşık olan zabıta memuruyla evlenmeyi ister ancak erkek kardeşleri bu evliliğe karşı çıkar. Yine de umudunu kaybetmeyen Apti, genç kızın gönlünü çalabilmek için her şeyi yapar. Ancak parasızlık nedeniyle Hacer'i elde etmesi imkansızdır. Ta ki tesadüf eseri bir gazinoya girene kadar. Apti türlü tesadüfler sonucunda bu talihini geri çevirecek, hayallerini gerçekleştirecektir.

Türk sinemasında yapılmış mizah duygusu en kuvvetli filmlerden biri olan yapıt bugün bile bu özelliğini korumaktadır. Özellikle hafızalara kazınan kült sahneleri ve replikleriyle unutulmazlar arasına girmiştir.