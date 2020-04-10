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Çörek otu yağının faydaları nelerdir?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
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Binbir derde deva olarak bilinen çörek otu yağının kanıtlanmış 5 faydasını sizler için detaylandırdık. İşte zengin vitamin ve mineral içeriği sayesinde çörek otu yağının üstesinden gelebildiği sağlık sorunları...

Çörek otu yağının faydaları nelerdir?

Binlerce yıldır geleneksel tıpta kullanıla çörek otu yağı, şifalı bir bitki kaynağı. Çörek otu yağı, zengin içeriği sayesinde birçok araştırmaya da konu olmuş durumda. Yan etkilerinin de oldukça az olduğu belirtilen çörek otu yağı faydaları nelerdir, gelin hep birlikte inceleyelim.

ÇÖREK OTU YAĞI FAYDALARI

Çörek otu yağı başta kanser olmak üzere birçok sağlık sorununa karşı meydan okumaktadır. Ancak şunu belirtmekte fayda var; lütfen çörek otu yağından faydalanmadan önce doktorunuza danışın. Eğer kronik bir rahatsızlığınız var ise, hamileyseniz ya da yeni doğum yaptıysanız bu yağı kullanmamalısınız.

KARACİĞER SAĞLIĞINI KORUR

Hayati bir oran olan karaciğerin sağlıklı bir şekilde işlemesine destek olur. Alkol ve sigara tüketiminden etkilenen karaciğerin işlevini yerine getirmesine yardımcı olur. Karaciğer zayıflaması yaşayan insanlara tavsiye edilir.

YAĞ YAKIMINI DESTEKLER

2018 yılında gerçekleşen bir klinik çalışması sonucunda çörek otu yağının yağ yakımını desteklediği ortaya konmuştur. Çörek otu yağı, özellikle bel bölgesindeki yağların erimesini destekler.

KANSERLE SAVAŞIR

Çörek otu yağında bulunan antioksidan ve fotokimyasallar, kanser tedavisini destekler. Hırvat bilim insanlarının yaptığı çalışma sonucunda çörek otu yağında bulunan iki fotokimyasalın tümörlü hücreleri yüzde 52 azalttığı ortaya çıktı. Aynı zamanda bu yağ, pankreas kanseri gelişiminide durdurmaya yardımcı olabiliyor.

CİLT SAĞLIĞINI KORUR

İranlı araştırmacılar tarafından gerçekleştirilen bir çalışma sonucunda çörek otu yağının el egzemasını hızlı bir şekilde hafiflettiği ortaya kondu. Ancak çörek otu yağı alerjik bir reaksiyon gösterebilir. Bunu görmek için ilk başta cildinizin küçük bir bölgesine uygulayabilirsiniz.

DİYABETLE SAVAŞIR

Pankreatik beta hücrelerini kademeli olarak kısmi yenilemeye yardımcı olur. Bu çalışma ise Endokrinoloji ve Metabolizma dergisi tarafından yayımlanmıştır. Bunun yanı sıra serum insülin konsantrasyonlarını düşürdüğü ve serum glikoz düzeyini düşürdüğü de dergide belirtilmiştir. Ancak yukarıda belirttiğimiz gibi, doktorunuza danışmadan kesinlikle çörek otu yağını kullanmamalısınız.

ÇÖREK OTU YAĞI NASIL TÜKETİLİR?

Bu doğal yağı tüketmenizi doktorunuz onayladıysa; sabah, öğle ve akşam yemeklerden önce birkaç kaşık yoğurdun içine bir çay kaşığı ekleyerek tüketebilirsiniz. Yemeklerden önce tüketmek iştahınızın azalmasını destekler. Dilerseniz salatalara da çörek otu yağı ilave edebilirsiniz.


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