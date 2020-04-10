Çörek otu yağının faydaları nelerdir?

Binlerce yıldır geleneksel tıpta kullanıla çörek otu yağı, şifalı bir bitki kaynağı. Çörek otu yağı, zengin içeriği sayesinde birçok araştırmaya da konu olmuş durumda. Yan etkilerinin de oldukça az olduğu belirtilen çörek otu yağı faydaları nelerdir, gelin hep birlikte inceleyelim.
Çörek otu yağı başta kanser olmak üzere birçok sağlık sorununa karşı meydan okumaktadır. Ancak şunu belirtmekte fayda var; lütfen çörek otu yağından faydalanmadan önce doktorunuza danışın. Eğer kronik bir rahatsızlığınız var ise, hamileyseniz ya da yeni doğum yaptıysanız bu yağı kullanmamalısınız.
Hayati bir oran olan karaciğerin sağlıklı bir şekilde işlemesine destek olur. Alkol ve sigara tüketiminden etkilenen karaciğerin işlevini yerine getirmesine yardımcı olur. Karaciğer zayıflaması yaşayan insanlara tavsiye edilir.
2018 yılında gerçekleşen bir klinik çalışması sonucunda çörek otu yağının yağ yakımını desteklediği ortaya konmuştur. Çörek otu yağı, özellikle bel bölgesindeki yağların erimesini destekler.
Çörek otu yağında bulunan antioksidan ve fotokimyasallar, kanser tedavisini destekler. Hırvat bilim insanlarının yaptığı çalışma sonucunda çörek otu yağında bulunan iki fotokimyasalın tümörlü hücreleri yüzde 52 azalttığı ortaya çıktı. Aynı zamanda bu yağ, pankreas kanseri gelişiminide durdurmaya yardımcı olabiliyor.
İranlı araştırmacılar tarafından gerçekleştirilen bir çalışma sonucunda çörek otu yağının el egzemasını hızlı bir şekilde hafiflettiği ortaya kondu. Ancak çörek otu yağı alerjik bir reaksiyon gösterebilir. Bunu görmek için ilk başta cildinizin küçük bir bölgesine uygulayabilirsiniz.
Pankreatik beta hücrelerini kademeli olarak kısmi yenilemeye yardımcı olur. Bu çalışma ise Endokrinoloji ve Metabolizma dergisi tarafından yayımlanmıştır. Bunun yanı sıra serum insülin konsantrasyonlarını düşürdüğü ve serum glikoz düzeyini düşürdüğü de dergide belirtilmiştir. Ancak yukarıda belirttiğimiz gibi, doktorunuza danışmadan kesinlikle çörek otu yağını kullanmamalısınız.
Bu doğal yağı tüketmenizi doktorunuz onayladıysa; sabah, öğle ve akşam yemeklerden önce birkaç kaşık yoğurdun içine bir çay kaşığı ekleyerek tüketebilirsiniz. Yemeklerden önce tüketmek iştahınızın azalmasını destekler. Dilerseniz salatalara da çörek otu yağı ilave edebilirsiniz.
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