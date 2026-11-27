Türkiye'nin mantar biyoçeşitliliği bakımından oldukça zengin bir ülke olduğunu belirten Doç. Dr. Hakan Allı, mantarların yenilebilir, yenmeyen ve zehirli olmak üzere üç grupta değerlendirildiğini söyledi. Son yıllarda vatandaşların doğadan mantar toplama merakının arttığını, özellikle hafta sonları bu kapsamda çeşitli etkinlikler düzenlendiğini ifade eden Allı, bilinçsiz mantar tüketiminin ciddi riskler taşıdığını vurguladı.

"BİRBİRİNE ÇOK BENZEYEN ZEHİRLİ TÜRLER VAR"

Doğada yenilebilir mantarlarla birlikte zehirli türlerin de bulunduğuna dikkat çeken Allı, özellikle halk arasında tellice veya sülük mantarı olarak bilinen, bilimsel adı Ramaria olan türlere karşı uyarıda bulundu. Bu mantar grubunda birbirine benzeyen yenilebilir ve zehirli türlerin bulunduğunu belirten Allı, mantarların yalnızca dış görünüşlerine bakılarak ayırt edilmesinin mümkün olmayabileceğini söyledi.

Bazı mantar türlerinin doğru şekilde tanımlanabilmesi için mikroskop altında incelenmesi gerektiğini kaydeden Allı, "Zehirli mantarlar gerçekten uzmanlık gerektiren bir konudur. Dış görünüşüne bakarak bazı mantarları ayırt etmek çok zordur. Bazen ancak mikroskop altında yapılan çalışmalarla mantarın yenilebilir ya da zehirli olduğu belirlenebilir. Vatandaşlarımız bu konuda uzman değilse mantarları birbirine karıştırabilir. Bu nedenle hiçbir vatandaşımızın zarar görmesini istemiyoruz" dedi.

"BEYAZ SÜTLÜ MANTARLARA DİKKAT"

Bölgede çıntar, Karadeniz'de Kanlıca, Balıkesir çevresinde ise Melki olarak bilinen ve bilimsel adı Lactarius olan mantar grubuna da değinen Allı, vatandaşların severek tükettiği bu mantarların ayırt edilmesi konusunda dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Özellikle turuncu veya kırmızı süt salgılayan Kanlıca mantarlarına benzeyen beyaz sütlü türlerin tehlikeli olabileceğine işaret eden Allı, vatandaşların bu türleri birbirine karıştırmaması gerektiğini ifade etti. Bilinen ve doğru şekilde teşhis edilmiş çıntar ve Kanlıca mantarlarının besleyici ve lezzetli türler olduğunu belirten Allı, bu mantarlar üzerinde yapılan bilimsel çalışmaların tıbbi özelliklerine de işaret ettiğini söyledi.

Doç. Dr. Hakan Allı, vatandaşlara doğadan topladıkları ve türünden emin olmadıkları mantarları kesinlikle tüketmemeleri çağrısında bulunarak, mantar zehirlenmelerinin önüne geçilmesi için bilinçli hareket edilmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır