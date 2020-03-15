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Corona virüse yakalanan Tom Hanks’in oğlundan açıklama: Babam tribe girmedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2020 13:41 | Son Güncelleme

Corona virüse yakalanan Tom Hanks ve Rita Wilson'un rap şarkıcısı oğulları Chet Haze, çiftin durumunun iyi olduğunu belirterek, “Endişe etmiyorlar, tribe girmediler” ifadesini kullandı.

Corona virüse yakalanan Tom Hanks’in oğlundan açıklama: Babam tribe girmedi

Tom Hanks ve Rita Wilson’ın, sahnede Chet Haze adını kullanan rap müzisyeni oğlu Chester Hanks, corona virüse yakalanan çiftin son durumuyla ilgili bilgilendirme yaptı. Ebeveynlerinin corona virüs teşhisini "abartmadığı" ve "endişelenmediği" konusunda hayranlarına güvence verdi.

"Doğru, anne ve babam corona virüse yakalandı" diyen Chet Haze, şöyle devam etti: “Çılgınca. Şu an ikisi de Avustralya'da. Çünkü babam orada bir film çekiyordu. Yeni telefonda görüştük, ikisi de iyi. O kadar hasta bile değiller. Endişe etmiyorlar, tribe girmediler. Ama elbette gerekli sağlık önlemlerini alıyorlar.”

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İki Oscar’lı oyuncu Tom Hanks ile şarkıcı ve oyuncu olan eşi Rita Wilson, hafta ortasında, corona virüse yakalandıklarını sosyal medyadan açıklamıştı.


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