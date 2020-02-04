Corona virüsü nedir, nasıl önlenir, nasıl atlatılır?

Dünyayı alarma geçiren Corona virüsü korku salmaya devam ediyor. On binlerce insana bulaşan Corona virüsünde ölü sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. Birbirinden farklı korunma yollarının anlatıldığı şu günlerde, Dr. Oytun Erbaş, hem Corona virüsünü hem de Corona virüsünden korunma yollarını anlattı.

Herkesin aklında yer edinen Corona nasıl bir virüstür, nasıl önlenir, nasıl atlatılır sorularına Dr. Oytun Erbaş tek tek yanıt verdi. Youtube’daki Flu Tv kanalında yer alan ‘Olmaz Öyle Saçma Tıp’ programına konuşan Erbaş, Corona virüsünün bir süre daha dünyayı meşgul edeceğini ama panik yapacak bir şey olmadığını belirtti.

'CORONA VİRÜSÜNDEN MASKEYLE KORUNAMAZSINIZ'

Corona virüsünden korunmak için yapmamız gereken en önemli şeyin ellerimizi yıkamak olduğunu söyleyen Dr. Oytun Erbaş, elleri dirseklere kadar 2 defa sabunlayarak yıkanması gerektiğinin altını çizdi. Son günlerde satış patlaması yaşayan maskelere de değinen Erbaş, maske takmanın bir faydası olmadığını dile getirdi. Dr. Oytun Erbaş: “Maske takmak sizi korumaz, maske taktığınız zaman eğer siz hastaysanız diğer insanların hasta olmasını engellersiniz.” dedi.

Dünyayı kaosa sürükleyen Korona virüsü hakkında merak ettiklerini ve cevapları…