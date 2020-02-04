Mynet Trend
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Corona virüsü nedir, nasıl önlenir, nasıl atlatılır?

Corona virüsü nedir, nasıl önlenir, nasıl atlatılır?

basak.deniz basak.deniz
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Corona virüsü hakkında yanlış bilinenleri Dr. Oytun Erbaş anlattı. Youtube’daki Flu Tv kanalında yer alan 'Olmaz Öyle Saçma Tıp' programına konuşan Erbaş, Corona virüsü bulaşacak insan sayısının bir milyonu bulabileceğini söyledi.

Corona virüsü nedir, nasıl önlenir, nasıl atlatılır?

Dünyayı alarma geçiren Corona virüsü korku salmaya devam ediyor. On binlerce insana bulaşan Corona virüsünde ölü sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. Birbirinden farklı korunma yollarının anlatıldığı şu günlerde, Dr. Oytun Erbaş, hem Corona virüsünü hem de Corona virüsünden korunma yollarını anlattı.

Herkesin aklında yer edinen Corona nasıl bir virüstür, nasıl önlenir, nasıl atlatılır sorularına Dr. Oytun Erbaş tek tek yanıt verdi. Youtube’daki Flu Tv kanalında yer alan ‘Olmaz Öyle Saçma Tıp’ programına konuşan Erbaş, Corona virüsünün bir süre daha dünyayı meşgul edeceğini ama panik yapacak bir şey olmadığını belirtti.

'CORONA VİRÜSÜNDEN MASKEYLE KORUNAMAZSINIZ'

Corona virüsünden korunmak için yapmamız gereken en önemli şeyin ellerimizi yıkamak olduğunu söyleyen Dr. Oytun Erbaş, elleri dirseklere kadar 2 defa sabunlayarak yıkanması gerektiğinin altını çizdi. Son günlerde satış patlaması yaşayan maskelere de değinen Erbaş, maske takmanın bir faydası olmadığını dile getirdi. Dr. Oytun Erbaş: “Maske takmak sizi korumaz, maske taktığınız zaman eğer siz hastaysanız diğer insanların hasta olmasını engellersiniz.” dedi.

Dünyayı kaosa sürükleyen Korona virüsü hakkında merak ettiklerini ve cevapları…


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Rüyada bal görmek ne anlama gelir?Rüyada bal görmek ne anlama gelir?
PARTNER Telefonundaki pozları internete sızınca... Şoke oldular! Telefonundaki pozları internete sızınca... Şoke oldular!
Bu filmlerin başrolünde arabalar var! İşte en iyi araba filmleriBu filmlerin başrolünde arabalar var! İşte en iyi araba filmleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Corona virüsü nedir, Corona virüsü nasıl önlenir, coronavirus,

En Çok Okunan Trend Haberler

Dünyada ikinci! Ziyaretçi akınına uğruyor

Dünyada ikinci! Ziyaretçi akınına uğruyor

Aksiyonun böylesi görülmedi... İşte ilk fragman!

Aksiyonun böylesi görülmedi... İşte ilk fragman!

Vampirlerin asalet ve dehşet dolu hikâyeleri…

Vampirlerin asalet ve dehşet dolu hikâyeleri…

Tomris filminden gösterişli fragman

Tomris filminden gösterişli fragman

İlginizi Çekebilir

Rüyada doktor görmek ne anlama gelir?

Rüyada doktor görmek ne anlama gelir?

Mercedes A-180 Sedan fiyatı ve özellikleri

Mercedes A-180 Sedan fiyatı ve özellikleri

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada!

Duyan oraya koşuyor! 12 bin liralık arızayı 2 bin liraya yapıyor

Duyan oraya koşuyor! 12 bin liralık arızayı 2 bin liraya yapıyor

2019'ün ilk magazin bombası! Sıla yuva yıkan kadın mı oldu?

2019'ün ilk magazin bombası! Sıla yuva yıkan kadın mı oldu?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Will Smith filmleri: Aksiyon, komedi, dram… Ne ararsanız var!

Aksiyon, komedi, dram… Ne ararsanız Will Smith’te var!

Tom Hanks filmleri: En yeniden en iyisine!

Amerikan sinemasının demirbaşı: Tom Hanks!

En iyi araba filmleri: Kıyasıya yarışlar, heyecanlı kovalamacalar

Bu filmlerin başrolünde arabalar var! İşte en iyi araba filmleri

Kelebek Etkisi nedir? Örnekleriyle Kelebek Etkisi teorisi

Kanatlarını çırpan kelebekler kasırgaya yol açar mı?

Dünyanın 7 harikası isimleri ve yerleri

Zamanın yıkıcılığına karşı koyamadılar… Geride efsaneleri kaldı

DM ne demek: Instagram ve Twitter’da DM

DM ne demek: Instagram ve Twitter’da DM

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.