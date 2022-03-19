Coronation Street yıldızı Catherine Tyldesley’den ilginç itiraf! “Erkeklerden ipucu alıyordu”

İngiltere’nin en ünlü oyuncuları arasında kabul edilen Catherine Tyldesley, geçtiğimiz yıllarda fazla kilolarından muzdaripti. Şimdilerde ikinci çocuğuna hamile olan güzel yıldız, The Sun gazetesine verdiği röportajda evlilik hayatına dair ilginç bir itirafta bulundu. 38 yaşındaki Tyldesley, eşi Tom Pitfield'ın filmlerindeki cinsel sahnelerin çekimleri sırasıdan yanında olduğunu hatta provalara katıldığını söyledi. Eşinin sahneleri izlemesinin kendisini farklı hissettirdiğini dile getiren Tyldesley, bu durumdan memnun olduğunu belirtti.

“ÖNCEKİ GECE KONUŞUYORDUK”

Sevişme sahnelerinin öncesinde gece eşiyle durumu konuştuklarını ifade eden Tyldesley, “Daha önceki ilişkilerim hep kıskançlık yüzünde bitti. Tom öyle değil. Durumu çok güzel bir şekilde kabullendi. Hatta ona bazen duruşumla ilgi sorular soyuyorum” dedi.

“BAZEN İPUCU ALIYORDU”

Eşinin çoğu zaman rol arkadaşlarıyla iyi anlaştığını ve diyaloglarının güçlü olduğundan söz eden Tyldesley, “Bazı sahnelerden sonra kocam gelip erkek oyunculardan benim hakkımda ipuçları alıyordu. Açıkçası bu durumdan hoşlanıyordum” diye konuştu.



