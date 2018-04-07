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Coşkun Göğen: 'Ayıbımızı örtecek bir rol çıkmaz mı?'

MAGAZİN HABERLERİ  | 07.04.2018 14:16 | Son Güncelleme

Yeşilçam'ın kötü karakteri, 'Tecavüzcü Coşkun' lakaplı 72 yaşındaki oyuncu Coşkun Göğen için "aldığı roller sebebiyle derin bir yalnızlığa mahkum edildi" yorumunu yapan televizyon eleştirmeni Mesut Yar, dizi yapımcılarına çağrıda bulundu.

Coşkun Göğen: 'Ayıbımızı örtecek bir rol çıkmaz mı?'

Posta Gazetesi'nden Mesut Yar'ın, "Biri Bu Ayıbı Unutturmalı" başlıklı yazısı şöyle:

"Onu 'Tecavüzcü Coşkun' olarak isimlendirdik. Bu biraz da dönemin yapımcılarının ayıbıydı ve hepimiz ortak olduk. Coşkun Göğen şimdi Antalya'da yaşıyor. Söylediğine göre de kapısını çalan kimseler yokmuş. Ne saçmalık.

coşkun

Mevcut dizilere bakıyorsunuz ve görünen Coşkun ağabeyin bu çağa göre bir hayli masum kaldığı. Taciz, tecavüz, şiddet gırla gidiyor...
Bir insanı aldığı roller üzerinden derin bir yalnızlığa mahkum etmek ve sıfatıyla yaşama cenderesine sokmak bize özgü bir defo.
Baktım, 'benim' diyen karakter oyuncularından çok daha sağlam ve fit görünüyor. Şu onlarca dizinin içinden ayıbımızı 'örtecek' bir rol çıkmaz mı? Yok mu yürekli bir yapımcı ya da kanal? Alo, kime diyorum?"

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Anahtar Kelimeler:
Coşkun Göğen Tecavüzcü Coşkun

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