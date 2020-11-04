Coşkun Göğen'in zor anları: Dünya'mı kaybettim

Yeşilçam'ın kötü karakteri 'Tecavüzcü Coşkun' lakaplı Coşkun Göğen, kadın cinayetleri sorulduğunda hayatını kaybeden kızını hatırladı. Kadın cinayetlerini lanetlediğini belirten Göğen, "Bu sapıklar maalesef dışarıda yaşıyor, o sapıklardan birini de ben canlandırıyorum" diye konuştu.

75 yaşındaki oyuncu, yönetmenliğini Esat Şekeroğlu'nun yaptığı dram/aksiyon türündeki 'Ölüm Tuzağı' isimli filmin çekimleri için Samsun’a geldi.

"LANET OLSUN DİYORUM!"

Sette sorulara yanıt veren Coşkun Göğen şu şekilde konuştu:

Lanet olsun diyorum başka ne diyeyim. Benim 3 tane kızım var; Uzay, Dünya, Güneş. Bütün evlatlar bizim evladımız. Ben de bir babayım. Izdırabını ben de bilirim. Duygulandırdınız beni. 2 sene 2 ay önce 39 yaşında kızımı kaybettim. Dünya’m gitti. Evlat acısı Allah kimseye vermesin.

"DÜNYA DELİKANLI OLSAYDI YUVARLAK OLMAZDI"

Maalesef ben her zaman derim ki; dünya delikanlı olsaydı yuvarlak olmazdı. Kaygan bir zeminde yaşıyoruz onun için her türlü bela her an başımıza gelebilir. Allah insanları beladan korusun. Bu hastalık değil ki doktor gelsin ilacını versin. Bu sapıklar maalesef dışarıda yaşıyor. O sapıklardan birini de ben canlandırıyorum. Ama ben çok mütevaziyim. Ben işimi yapıyorum.

Yörelere göre değişiyor ama hepsinin altında yatan boşluk kültür. Lanetliyorum. En büyük zenginlik sevgi, saygı. En büyük zenginlik paylaşmasını bilmek, konuşabilmek. Konuşamayandan kork kostümüne kravatına bakma, papyonuna hiç bakma. Konuşamayandan kork.