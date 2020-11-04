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Coşkun Göğen'in zor anları: Dünya'mı kaybettim

04.11.2020 12:32 | Son Güncelleme:
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Coşkun Göğen'in zor anları: Dünya'mı kaybettim

'Tecavüzcü Coşkun' lakabı ile tanınan oyuncu Coşkun Göğen'in kızı Dünya Göğen, yaklaşık iki yıl önce kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybetmişti. Önceki gün film çekimleri için Samsun'a giden Göğen'e sette kadın cinayetleri sorulduğunda kızını anımsayarak, "Benim Dünya’m gitti. Allah, evlat acısı kimseye vermesin" dedi.

Yeşilçam'ın kötü karakteri 'Tecavüzcü Coşkun' lakaplı Coşkun Göğen, kadın cinayetleri sorulduğunda hayatını kaybeden kızını hatırladı. Kadın cinayetlerini lanetlediğini belirten Göğen, "Bu sapıklar maalesef dışarıda yaşıyor, o sapıklardan birini de ben canlandırıyorum" diye konuştu.

75 yaşındaki oyuncu, yönetmenliğini Esat Şekeroğlu'nun yaptığı dram/aksiyon türündeki 'Ölüm Tuzağı' isimli filmin çekimleri için Samsun’a geldi.

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"LANET OLSUN DİYORUM!"

Sette sorulara yanıt veren Coşkun Göğen şu şekilde konuştu:

Lanet olsun diyorum başka ne diyeyim. Benim 3 tane kızım var; Uzay, Dünya, Güneş. Bütün evlatlar bizim evladımız. Ben de bir babayım. Izdırabını ben de bilirim. Duygulandırdınız beni. 2 sene 2 ay önce 39 yaşında kızımı kaybettim. Dünya’m gitti. Evlat acısı Allah kimseye vermesin.

Coşkun Göğen'in kızı Dünya Göğen hayatını kaybettiCoşkun Göğen'in kızı Dünya Göğen hayatını kaybetti

"DÜNYA DELİKANLI OLSAYDI YUVARLAK OLMAZDI"

Maalesef ben her zaman derim ki; dünya delikanlı olsaydı yuvarlak olmazdı. Kaygan bir zeminde yaşıyoruz onun için her türlü bela her an başımıza gelebilir. Allah insanları beladan korusun. Bu hastalık değil ki doktor gelsin ilacını versin. Bu sapıklar maalesef dışarıda yaşıyor. O sapıklardan birini de ben canlandırıyorum. Ama ben çok mütevaziyim. Ben işimi yapıyorum.

Yörelere göre değişiyor ama hepsinin altında yatan boşluk kültür. Lanetliyorum. En büyük zenginlik sevgi, saygı. En büyük zenginlik paylaşmasını bilmek, konuşabilmek. Konuşamayandan kork kostümüne kravatına bakma, papyonuna hiç bakma. Konuşamayandan kork.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
BAŞIN SAĞOLSUN BÜYÜK AMİGO.
Bu cinayetler televizyondaki kötü karakterler örnek alınarak meydana geliyor maalesef. Bu rolleri oynayanlar neden oynar ve neden böyle roller oynatılır? Her biri bu cinayetlerin ve sapıklıkların günahına ortaktır.

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