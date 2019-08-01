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Coşkun Sabah eski eşiyle tatile çıktı! Ortalık karıştı...

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.08.2019 11:35 | Son Güncelleme

Coşkun Sabah, geçen yıl yollarını ayırdığı eski eşi Ceyda Okay ve iki kızıyla birlikte Bodrum’da tatil yapıyor.

Coşkun Sabah eski eşiyle tatile çıktı! Ortalık karıştı...

Coşkun Sabah ile 1995 Türkiye İkinci Güzeli Ceyda Okay 1997’de evlenmiş, geçen yıl da boşanmışlardı.

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Çift aylar sonra kızları Roza ve Helen ile Bodrum-Cennet Koyu’nda ortaya çıktı.

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Boşanmalarına rağmen Okay’la samimiyeti dikkat çeken Sabah, eski eşi ve kızları su sporu yapmak için bota binerken cep telefonuyla hararetli bir şekilde konuşmaya başladı.

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Eski eşinin kimle konuştuğunu merak eden Ceyda Okay’ın ise Sabah’ın elinden sinirle telefonu alıp bakması dikkat çekti

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Ardından “Kim arıyor?” dedi. Coşkun Sabah da “Bir arkadaşım” diyerek eşini sakinleştirdi. (gecce)

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Coşkun Sabah ceyda okay tatil

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