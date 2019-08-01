Coşkun Sabah eski eşiyle tatile çıktı! Ortalık karıştı...

Coşkun Sabah ile 1995 Türkiye İkinci Güzeli Ceyda Okay 1997’de evlenmiş, geçen yıl da boşanmışlardı.

Çift aylar sonra kızları Roza ve Helen ile Bodrum-Cennet Koyu’nda ortaya çıktı.



Boşanmalarına rağmen Okay’la samimiyeti dikkat çeken Sabah, eski eşi ve kızları su sporu yapmak için bota binerken cep telefonuyla hararetli bir şekilde konuşmaya başladı.

Eski eşinin kimle konuştuğunu merak eden Ceyda Okay’ın ise Sabah’ın elinden sinirle telefonu alıp bakması dikkat çekti

Ardından “Kim arıyor?” dedi. Coşkun Sabah da “Bir arkadaşım” diyerek eşini sakinleştirdi. (gecce)



