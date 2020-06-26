Coşkun Sabah: ‘Geçinemiyorum’ dediğimi ispat edene 1 milyon dolar

Türk müziğinin güçlü sesi ve bestekarı Coşkun Sabah önceki gün tek şarkıdan oluşan single’ının tanıtımını gerçekleştirdi. Yalan Yıllar şarkısının tanıtımını yapan Sabah uzun zaman sonra yeniden albüm yapmanın mutluluk olduğunu dile getirdi. Şimdiye kadar herkesin dilinde olan 95 tane şarkı yaptığını belirten sanatçı “Şarkılarım benim çocuklarım gibidir. 95 tane çocuğu olan bir baba gibiyim” dedi.

SÖZLERİM ÇARPITILDI

Pek çok ünlü sanatçı ile çeşitli çalışmalar yaptığını da dile getiren sanatçı, sanatçı dostlarının şehir dışında olması ve salgın nedeniyle evlerinden çıkamadıklarını o nedenle de tanıtım toplantısına katılamadığını söyledi. Ancak onlarla birlikte olmayı çok istediği için toplantı mekanını yıllar içinde çalıştığı sanatçı dostlarının fotoğrafları ile süsleyerek onları yanına getirmiş oldu.



“Parası olmayan beni anlayamaz” sözleriyle son zamanlara damgasını vuran ve çok sayı da eleştiri alan Coşkun Sabah, sözlerinin çarptırıldığını ifade ederek, “Benim ağzımdan ‘Geçinemiyorum’ kelimesi çıkmadı. Bunu ispat edene 1 Milyon dolar noter huzurunda vereceğim. Ben ‘3-4 ay sorun olmaz. Ama sonra da hazıra dağ dayanmaz’ dedim. Benim kızım yurtdışında iyi bir paraya okuyor, evinin sadece 900 euro kirası var. Benim şahsi kredilerim var. Çünkü rahat duran insanlar değiliz. Bir paramız birikiyor direk bir yer alıyorum. Bunların giderleri var. Benim söylediğimi kaç sanatçı söyledi ama kabak benim başıma patladı” dedi.