Coşkun Sabah'ın kızı Roza'ya beğeni yağıyor! 'Kızımla sorunumuz yok'

Pandemi döneminde “Yalan Yıllar” adlı şarkısını yayınlayan ünlü sanatçı Coşkun Sabah, Etiler’de görüntülendi. 68 yaşındaki sanatçıya “Hem maddi, hem de manevi olarak ikinci dalgaya hazır mısınız?” diye soruldu.

Pandemide ekonomik olarak sıkıntı yaşadığı yönünde haberler yayınlanınca sözlerinin çarpıtıldığını belirten sabah, “15 milyon gayrimenkulum var. Geçinemiyorum dediğimi ispatlayana noter huzurunda 1 milyon dolar vereceğim” demişti. Sabah açıklamasında "Kimse çıkmadı çünkü böyle bir şey demedim" dedi.

Coşkun Sabah geçen yaz iddialı pozlar paylaşan 21 yaşındaki kızı Roza’nın instagram hesabını kapattırmıştı. Ancak genç kız daha sonra hesabını yeniden açtı. Sabah kızıyla ilgili de "Kızımla tüm sorunlarımızı hallettik" dedi. (tv100)