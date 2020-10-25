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Coşkun Sabah'ın kızı Roza'ya beğeni yağıyor! 'Kızımla sorunumuz yok'

25.10.2020 15:11 | Son Güncelleme:
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Coşkun Sabah'ın kızı Roza'ya beğeni yağıyor! 'Kızımla sorunumuz yok'

Coşkun Sabah'ın kızı Roza instagram fotoğraflarıyla dikkat çekmişti. Pozları yüzünden babasıyla arası bozulan Roza hesabını yeniden açtı. Ünlü şarkıcı ise kızıyla arasında sorun olmadığını söyledi.

Pandemi döneminde “Yalan Yıllar” adlı şarkısını yayınlayan ünlü sanatçı Coşkun Sabah, Etiler’de görüntülendi. 68 yaşındaki sanatçıya “Hem maddi, hem de manevi olarak ikinci dalgaya hazır mısınız?” diye soruldu.

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Pandemide ekonomik olarak sıkıntı yaşadığı yönünde haberler yayınlanınca sözlerinin çarpıtıldığını belirten sabah, “15 milyon gayrimenkulum var. Geçinemiyorum dediğimi ispatlayana noter huzurunda 1 milyon dolar vereceğim” demişti. Sabah açıklamasında "Kimse çıkmadı çünkü böyle bir şey demedim" dedi.

Coşkun Sabah'ın kızı Roza Sabah Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekiyorCoşkun Sabah'ın kızı Roza Sabah Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekiyor

Coşkun Sabah geçen yaz iddialı pozlar paylaşan 21 yaşındaki kızı Roza’nın instagram hesabını kapattırmıştı. Ancak genç kız daha sonra hesabını yeniden açtı. Sabah kızıyla ilgili de "Kızımla tüm sorunlarımızı hallettik" dedi. (tv100)

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