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Coşkun Sabah MESAM Başkanlığıyla ilgili ilk kez konuştu

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.03.2018 09:24 | Son Güncelleme

Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği(MESAM)'ne kayyum olarak atanan ve daha sonra gerçekleşen ilk toplantıda başkanlık görevine getirilen sanatçı Coşkun Sabah, başkan olduktan sonra ilk konserini Gaziosmanpaşa'da düzenledi.

Coşkun Sabah MESAM Başkanlığıyla ilgili ilk kez konuştu

MESAM ile ilgili sosyal medyadaki eleştirilere ilk kez cevap veren Sabah, "Bu bir devlet olayı, Kültür Bakanlığından gelen bir şeref. Devlet senden bir şey rica etmiş, sen bunu alacaksın geri çeviremezsin. Tabi Türkiye özellikle sosyal medya bu günleri kolluyor” dedi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, Türk sanat müziğinin güçlü isimlerinden Coşkun Sabah'ı Gaziosmanpaşalılarla buluşturdu. Ünlü sanatçı Coşkun Sabah, en sevilen eserlerini Gaziosmanpaşalılar için seslendirirken, konsere katılan vatandaşlar şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederek müziğin ritmine göre dans etti. Sevilen şarkılarını Gaziosmanpaşalılarla birlikte seslendiren Sabah, vatandaşlara adeta Türk Sanat Müziği şöleni yaşattı. Konsere Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta da katıldı.

“Kültür ve Turizm Bakanlığından gelen bir şeref”

Konser öncesi kısa bir açıklama yapan Coşkun Sabah, MESAM'a kayyum olarak atanıp ardından başkan seçildikten sonra sosyal medyadaki hakkında yapılan eleştirilere cevap verdi. MESAM başkanlığının Kültür ve Turizm Bakanlığından gelen bir şeref olduğunu söyleyen Coşkun Sabah, “Bu bir devlet olayı, Kültür Bakanlığından gelen bir şeref. Tabi Türkiye özellikle sosyal medya bugünleri kolluyor. ‘Vurun Abalıya’ yaptılar. Bir telefon geliyor, Kültür Bakanlığından aradık diyorlar. ‘Sizi geçici yönetim olarak atadık, MESAM’da olan bazı karışıklıklar sonucunda sizi düşündük’ diyorlar. Buna Coşkun Sabah ne diyecek? Hayır ben kabul edemem mi diyecek. Var mı böyle bir şey sen nasıl vatandaşsın. Ben olmasam başkası olacak. Hiçbirisi olmadı bu sefer bakanlık müzik sektöründen olmayan, Üniversiteden 3-4 tane hocayı getirecek. Sektörü işletme, tarih, ekonomi olanı getirecek” dedi.

“Devlet senden bir şey rica etmiş, sen bunu alacaksın geri çeviremezsin”

Sosyal medyadan yapılan eleştirilere cevap veren Sabah, “Sosyal medyada herkes kalemşör. Herkes karşısındakini bilmiyor mu, ilkokul mezunu musun, hiç mi okul okumamışsın, kültür seviyesi ne bilmiyor. Koca koca insanlara hakaretler yağdırıyorlar. İlim, bilim, iş adamlarına, futbolculara saygın kişilere hakaretler yağdırıyor. Onun bu saldırılar olacaktır. Uzun lafın kısası, devlet sizden rica etmiş, sizin bestecilik, sanatçılık kimliğinden dolayı bir şey vermiş, sen bunu alacaksın geri çeviremezsin” diye konuştu.
Konser sonunda Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta tarafından sanatçı Coşkun Sabah'a plaket takdim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Gaziosmanpaşa mesam Coşkun Sabah

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