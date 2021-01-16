MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Coşkun Sabah'tan bekarlık isyanı! "Evde hanımın seslenmesini özledim"

Coşkun Sabah'tan bekarlık isyanı! "Evde hanımın seslenmesini özledim"

16.01.2021 09:40 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Coşkun Sabah'tan bekarlık isyanı! "Evde hanımın seslenmesini özledim"

Yeni şarkısı Gönlümün Kıymetlisi için basın toplantısı düzenleyen Coşkun Sabah, özel hayatından bahsederken bekarlığın kendisine göre bir şey olmadığını belirterek "Evlenmek istiyorum ve evleneceğim. Evde hanımın 'Haydi, yemek hazır' diye seslenmesini özledim" dedi.

Türk müziğinin usta ismi Coşkun Sabah, yeni şarkısı "Gönlümün Kıymetlisi" için klip çekimi yaptı. Basın toplantısında Canan Çal ile birlikte düet yaparak, seslendirdiği şarkısının büyük beğeni topladığını söyleyen Sabah, özel hayatıyla da ilgili samimi açıklamalar yaptı.

"BİZİM GİBİ ÜRETEN SANATÇILARI KORUMAK LAZIM"

Yeni şarkısı hakkında konuşan usta sanatçı, "Son zamanlarda buna benzer çok etkili güzel şarkılar çıktı. Bu da onlardan biri. Evde yalnız kaldığım zamanlarda şarkı bestelemek için çok uygun ortamlar ortaya çıkıyor. Yalnızken üretim çok daha kolay oluyor. Bir bestecinin en iyi zamanı yalnızlığıdır. Ben üreten bir sanatçı olarak da sadece yaptığım işle anılmak istiyorum. Bizim gibi üç beş tane kalan ve üreten sanatçılar var. Onları da gerçekten korumalıyız. Biz besteciler çok önemliyiz. Sit alanı gibi korunmalıyız" ifadelerini kullandı.

"EVLENMEK İSTİYORUM"

2 sene önce Ceyda Sabah ile olan evliliğini noktalayan sanatçı, bekarlığın kendisine göre olmadığını belirterek "Çok zormuş bekar olmak. Evlenmek istiyorum ve evleneceğim. Evde hanımın 'Haydi, yemek hazır' diye seslenmesini özledim" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
En fazla ön yıkama Türkiye’de yapılıyor!En fazla ön yıkama Türkiye’de yapılıyor!
Survivor'da şok kavga! O hareket ortalığı karıştırdıSurvivor'da şok kavga! O hareket ortalığı karıştırdı
14 Kasım Cumartesi günü kanallarda ne var?14 Kasım Cumartesi günü kanallarda ne var?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
dürüst adam maksadını açıkça belirtmiş hizmetçi arıyor
hayydi yemek hazır diyen ve çeşit çeşit yemek yapan hanımı biraz zor bulabilirsin

En Çok Okunan Haberler

Otomobilde çifte infaz! Yakınları sinir krizi geçirdi

Otomobilde çifte infaz! Yakınları sinir krizi geçirdi

Macron'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup

Macron'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup

Survivor Barış Özbek rekor kırıyor!

Survivor Barış Özbek rekor kırıyor!

KADES butonuna bastı, polis alarma geçti

KADES butonuna bastı, polis alarma geçti

Kimin yazdığı bilinmeyen dev yazı, FETÖ'yü akıllara getirdi

Kimin yazdığı bilinmeyen dev yazı, FETÖ'yü akıllara getirdi

Survivor'da şok kavga! O hareket ortalığı karıştırdı

Survivor'da şok kavga! O hareket ortalığı karıştırdı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kendini spora verdi! Taytlı pozu olay oldu

Kendini spora verdi! Taytlı pozu olay oldu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

En çıplak 'Kedicik'ten olay sözler! 'Allah delikanlımın şanını yüceltti!'

En çıplak 'Kedicik'ten olay sözler! 'Allah delikanlımın şanını yüceltti!'

Paylaşımları bitmiyor! Bu defa hamamda yarı çıplak...

Paylaşımları bitmiyor! Bu defa hamamda yarı çıplak...

Dizideki eniştesiyle aşk yaşıyor!

Dizideki eniştesiyle aşk yaşıyor!

Diğer Haberler

Gülben Ergen'den Süleyman Soylu'ya ziyaret

Gülben Ergen'den Süleyman Soylu'ya ziyaret

Hesabındaki paralar buhar olunca Ebru Polat, çılgına döndü!

Büyük şok! Hesabındaki paralar buhar oldu

Survivor 2021'de ilk kavga! Survivor 6. bölümde Steven Salam'ın dil çıkarması Çağrı Atakan'ı çıldırtıyor!

Survivor'da şok kavga! O hareket ortalığı karıştırdı

Ebru Şallı doğum gününü eşi Uğur Akkuş'la birlikte Meksika'da kutladı! Ünlü çiftten aşk pozları

Meksika'da aşk tatili! O kareleri paylaştı

Doya Doya Moda birincisi kim oldu? Doya Doya Moda'dan kim elendi? Doya Doya Moda 15 Ocak Cuma sonuçları

Doya Doya Moda'nın birincisi belli oldu!

Fahriye Evcen'den 'Boğaz' paylaşımı! Beğeni yağdı...

Fahriye Evcen'den 'Boğaz' paylaşımı! Beğeni yağdı...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.