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Coşkun Sabah: Yetkim olsa Türkiye’de Twitter’ı yasaklarım

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.03.2018 10:53 | Son Güncelleme

MESAM'a kayyum olarak atanan Coşkun Sabah'tan olay açıklamalar. Coşkun Sabah sosyal medyaya tepki gösterdi "yasaklarım" dedi

Coşkun Sabah: Yetkim olsa Türkiye’de Twitter’ı yasaklarım

MESAM’da sular bir türlü durulmadı. Yavuz Bingöl’ün kayyum olarak görev yapmayı reddetmesinin ardından sanatçı Coşkun Sabah MESAM’a başkan olarak atandı.

Tartışmalar daha da alevlendi. Coşkun Sabah göreve geldikten sonra POSTA’ya konuştu.

Sabah adeta ateş püskürdü. Yaptığı açıklamada ünlü şarkıcı “Ben Türkiye’nin bir değeriyim. Bunun lamı cimi yok! Sosyal medyadaki çeteler beni halkın gözünden düşürmeye çalışıyorlar" dedi.

TWİTTER'I YASAKLARIM

İşte o açıklama:

"Sosyal medyada bir çeteler ordusu var. Tamamıyla ruh dengesi kaybolmuş kişiler bunlar. İşleri karşı görüşten olanlara, iftira atma, Beni de halkın gözünden düşürmeye çalışıyorlar.

Ülkede zaten ayaklanmaların başlangıcı hep bu sosyal medya çetelerinden çıkmıyor mu? Yetkim olsa bir dakika durmam Türkiye’de Twitter’ı yasaklarım. Çünkü Twitter artık güzel şeyler için kullanılmıyor. Burayı sadece küfür etme mecrası olarak kullanıyorlar.

Bence bunlar Türkiye’nin yüzde 1’i bile değil. 10 gündür sosyal medyada linç ediliyorum. Bu çetelere sesleniyorum: Körler sağırlar birbirinizi ağırlıyorsunuz. Erdemli kitleler sizin yazdıklarınızın farkında bile değil."

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Anahtar Kelimeler:
Coşkun Sabah twitter mesam

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