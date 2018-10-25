MAGAZİN

Courtney Stodden'dan makyajsız selfie!

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.10.2018 16:19 | Son Güncelleme

24 yaşındaki reality şov yıldızı Courtney Stodden, Instagram paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor

Courtney Stodden'dan makyajsız selfie!

Genellikle verdiği seksi pozlarla ve iniş çıkışlı aşk hayatıyla gündeme gelen Courtney Stodden, Instagram hesabından makyajsız bir pozunu paylaştı.

Vintage ipek sabahlığını giyip hiç makyaj yapmadığını yazan Stodden, bu haliyle de kendini seksi hissettiğini fotoğrafa not düştü.

Courtney Stodden, henüz 16 yaşındayken o zaman 50 yaşında olan oyuncu Doug Hutchison ile evlenmişti.

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Yeşil Yol filmiyle tanınan oyuncu ile Courtney Stodden arasındaki 34 yıllık yaş farkı çok konuşulmuştu.

2011 yılında hayatlarını birleştiren çift, fırtınalı bir ilişki yaşamıştı. İlişkleri bir ayrı bir barışık sürerken, bir yıl önce önce evlerini ayırdılar sonra da kendileri ayrıldı.

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2016 yılında ilk bebeğine hamile kalan Courtney Stodden, düşük yapmış ve bu olaydan büyük ölçüde etkilenerek saçlarını kazımıştı. Çiftin ilişkisi özellikle o günlerde büyük darbe yemişti.

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Courtney şu sıralarda işadamı Chris Sheng ile aşk yaşıyor.


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