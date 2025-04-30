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Covid-19’u tahmin etmişti! Bilim yazarı David Quammen'den yeni pandemi uyarısı: "Bu virüs en büyük aday"

Covid-19 pandemisini önceden tahmin eden bilim yazarı David Quammen, yeni bir pandemini olacağı konusunda uyarılarda bulundu. Quammen, kuş gribi vakalarının arttığına dair raporların sağlık yetkilileri arasında endişeye yol açmasıyla birlikte bir sonraki salgının çoktan başlamış olabileceğinden korkuyor

Covid-19’u tahmin etmişti! Bilim yazarı David Quammen'den yeni pandemi uyarısı: "Bu virüs en büyük aday"
Jale Uslu

Dünya çapında milyonlarca insanın ölümüne yol açarak büyük bir yıkıma neden olan Covid-19 salgınını önceden tahmin eden bilim yazarı David Quammen, şimdi yeni bir potansiyel küresel sağlık krizi için uyarılarda bulundu.

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Daha önce koronavirüsün bir pazar yerinden ve olasılıkla Çin’den kaynaklacağını uyarısında bulunan Quammen, kuş gribinin bir sonraki pandemiyi başlatmaya en büyük aday olduğunu ileri sürdü.

"PANDEMİ VİRÜSÜ OLMASI YÜKSEK"

Bu hafta Yorkshire'daki bir çiftlikte H5N1 grip türünün tespit edilmesi yetkilileri de tedirgin etmeye başladı. Quammen, İngiltere basınına yaptığı açıklamada, “Kuş gribi konusunda çok fazla endişem var. Eğer şimdi bir sonraki büyük (salgının) ne olacağı konusunda bir tahminde bulunmam gerekirse bir bilim insanı olarak muhtemelen kuş gribinin bir sonraki pandemi virüsümüz olma olasılığı en yüksek virüs olduğunu söylerdim” dedi.

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H5N1, ABD’de yayılmayı sürdürüyor. Çiftliklerde yayılan virüs binden fazla süt ineği ile 168 milyondan fazla kümes hayvanını etkilemiş durumda. ABD’de 70 kişinin de virüsle enfekte olduğu tespit edildi. Ülkede bir kişi de kuş gribi sebebiyle hayatını kaybetti.

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Virüs insanlar arasında kolayca bulaşacak şekilde evrimleşirse, vahim bir durumla karşı karşıya kalabileceğimiz konusunda uyararak alarm zillerini çaldı. Mirror'ın haberine göre, Quammen "Covid virüsünün nadir bir virüs olmaktan çıkıp insanlarda ve gezegenin her yerindeki yaban hayatında bir virüse dönüşmesi gibi, bu da yarından itibaren kuş gribiyle birlikte olabilir." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
pandemi virüs
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