Covid'i, Hitler'i ve 11 Eylül'ü bilmişti: Nostradamus'un 2024 yılı kehanetleri büyük ses getirecek! Savaş, iklim felaketler, Prens Harry ve Papa...

yüzyılda yaşayan Fransız kahin Nostradamus'un 1555 yılında yazdığı metinde gelecekle ilgili birçok kehanet aktarılıyor.

Euronews'in haberine göre, bu zamana kadar Hitler'i, 11 Eylül'ü ve Koronavirüsü doğru öngören Nostradamus'un bazı kehanetleri ise doğru çıkmamıştı. Bunlardan en önemlileri, 1999 yılında dünyanın sona ereceği ve Deccal'in 2023 yılında geleceği yönündeki kehanetleriydi.

ÇİN İLE SAVAŞ MI ÇIKIYOR?

Nostradamus "savaş ve deniz muharebesi" öngörüsünde bulunmuş ve "Kızıl düşman korkudan solgunlaşacak / Büyük Okyanus'u dehşete düşürecek" demiş.

Bazıları "Kızıl düşman"la Çin'i kastetmiş olabileceğini düşünüyor.

'KRAL' HARRY

Nostradamus, "Kehanetler" metinindeki bir bölümde "Adalar Kralı"nın "zorla kovulacağını" söylüyor.

Bazıları Nostradamus'un Kral Charles III'e atıfta bulunduğuna inanıyor.

Dahası, Nostradamus bu hükümdarın "kralın hiçbir işaretine sahip olmayacak biri" tarafından gasp edileceğini söyledi.

Prens William'ın şu anki varis olduğu düşünülürse, bu Prens Harry'nin İngiltere'nin gelecekteki kralı olacağı anlamına geliyor.

İKLİM FELAKETLERİ

Nostradamus, "Kuru toprak daha da kavrulacak / Ve görüldüğünde büyük seller olacak," diye yazdı.

Ayrıca aşırı hava olaylarını ve dünyadaki açlığı da öngörmüştü: "Haşere dalgası yoluyla çok büyük kıtlık".

YENİ PAPA

Astroloğun tahminlerine göre Papa Francis yakında değiştirilebilir.

"Çok yaşlı bir Papa'nın ölümüyle / İyi yaşta bir Romalı seçilecek / Onun hakkında görüşünü zayıflattığı söylenecek / Ama uzun süre oturacak ve yoğun faaliyetlerde bulunacak" diyor Nostradamus.

Pazar günü 87 yaşına basacak olan Papa Francis, sağlık sorunları yaşıyor ve kısa bir süre önce akciğer iltihabı ve nefes alma sorunları nedeniyle BM iklim konferansını kaçırmak zorunda kaldı.

Umarız bu sizi neşelendirmiştir ve kıyamet kahininin küçükken yeterince kucaklanmadığını ve 2024'ün en azından bizi Çin'le savaştan kurtarabileceğini umuyoruz.





