Covid sonrası ilk kez alarma geçildi! O ülkede ölümcül virüs uyarısı yapıldı: "Seyahat etmeyin"

Covid-19 pandemisinin ardından ilk kez büyük bir sağlık tehdidiyle karşı karşıya kalan Güney Kore'de alarm verildi. Nipah virüsü endişelere yol açtı. Ölüm oranı %75’e kadar çıkabilen Nipah virüsü enfeksiyonunun, "Sınıf 1 yasal olarak zorunlu bulaşıcı hastalık" olarak tanımlanması bekleniyor.

afpbb.com'un aktardığı bilgiye göre ilgili bakanlıklar ve kurumlarla gerçekleştirilecek istişarelerin ardından, bu tanımlamanın temmuz ayı başında kesinleşmesi öngörülüyor. Güneydoğu Asya'ya seyahat edenlere, özellikle virüsün yayıldığı bölgelere dikkatli olmaları yönünde uyarılar yapılıyor.

NİPAH VİRÜSÜ NEDİR?

Nipah virüsü, ilk kez 1998 yılında Malezya’nın Nipah bölgesinde tespit edildi. O günden bu yana çoğunluğu Hindistan ve çevre ülkelerde olmak üzere 220'den fazla ölüme neden oldu. Virüsün kuluçka süresi 4 ila 14 gün arasında değişirken, ateş ve kas ağrısı gibi belirtilere neden olan virüs ciddi vakalarda ise ensefalit, nöbet ve komaya yol açar.

Nipah, hem insanları hem de hayvanları enfekte edebilen zoonotik bir hastalıktır. Enfeksiyonun, meyve yarasalarının tercih ettiği hurmaların suyunu insanların tüketmesiyle bulaştığı düşünülmektedir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Hindistan ve Bangladeş’teki enfeksiyonların büyük ihtimalle bu içecekten kaynaklandığını analiz etmiştir.