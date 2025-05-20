Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Covid sonrası ilk kez alarma geçildi! O ülkede ölümcül virüs uyarısı yapıldı: "Seyahat etmeyin"

Covid-19 salgının ardından ilk kez bir virüs için ciddi anlamda alarma geçildi. Güney Kore'de yetkililer uyarı yaptı. Nipah virüsü enfeksiyonunun, "Sınıf 1 yasal olarak zorunlu bulaşıcı hastalık" olarak tanımlanacak.

Covid sonrası ilk kez alarma geçildi! O ülkede ölümcül virüs uyarısı yapıldı: "Seyahat etmeyin"

Covid-19 pandemisinin ardından ilk kez büyük bir sağlık tehdidiyle karşı karşıya kalan Güney Kore'de alarm verildi. Nipah virüsü endişelere yol açtı. Ölüm oranı %75’e kadar çıkabilen Nipah virüsü enfeksiyonunun, "Sınıf 1 yasal olarak zorunlu bulaşıcı hastalık" olarak tanımlanması bekleniyor.

nipah-2023

afpbb.com'un aktardığı bilgiye göre ilgili bakanlıklar ve kurumlarla gerçekleştirilecek istişarelerin ardından, bu tanımlamanın temmuz ayı başında kesinleşmesi öngörülüyor. Güneydoğu Asya'ya seyahat edenlere, özellikle virüsün yayıldığı bölgelere dikkatli olmaları yönünde uyarılar yapılıyor.

GrTjfhxWUAAhTi0.jpglarge

NİPAH VİRÜSÜ NEDİR?

Nipah virüsü, ilk kez 1998 yılında Malezya’nın Nipah bölgesinde tespit edildi. O günden bu yana çoğunluğu Hindistan ve çevre ülkelerde olmak üzere 220'den fazla ölüme neden oldu. Virüsün kuluçka süresi 4 ila 14 gün arasında değişirken, ateş ve kas ağrısı gibi belirtilere neden olan virüs ciddi vakalarda ise ensefalit, nöbet ve komaya yol açar.

Nipah, hem insanları hem de hayvanları enfekte edebilen zoonotik bir hastalıktır. Enfeksiyonun, meyve yarasalarının tercih ettiği hurmaların suyunu insanların tüketmesiyle bulaştığı düşünülmektedir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Hindistan ve Bangladeş’teki enfeksiyonların büyük ihtimalle bu içecekten kaynaklandığını analiz etmiştir.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenomen ismin acı kaybı! Oğlu hayatını kaybettiFenomen ismin acı kaybı! Oğlu hayatını kaybetti
İdam edildi! Son kez bu yemekleri istedi...İdam edildi! Son kez bu yemekleri istedi...

Anahtar Kelimeler:
Güney Kore covid
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Volkan Konak'a öfke kusan Çatalca Müftüsüne yeni görev

Volkan Konak'a öfke kusan Çatalca Müftüsüne yeni görev

Bu illerde vatandaşa domuz eti yedirdiler!

Bu illerde vatandaşa domuz eti yedirdiler!

İdam edildi! Son kez bu yemekleri istedi...

İdam edildi! Son kez bu yemekleri istedi...

25 yıl içinde yok olacak! Halk endişeli...

25 yıl içinde yok olacak! Halk endişeli...

Fenomenin acı sonu! Kurye zannetti bir anda olanlar oldu...

Fenomenin acı sonu! Kurye zannetti bir anda olanlar oldu...

İki Türk yüzücü saldırıya uğradı! Korkunç dakikalar

İki Türk yüzücü saldırıya uğradı! Korkunç dakikalar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.